Plastik bağları pazar çantasına dönüştürüyor... Duyarlılığı ve el emeğiyle takdir topluyor

İnşaatçı Murat Kılıç, atık tuğla paleti iplerinden çanta ve hamak yaparak ücretsiz dağıtıyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaşayan inşaatçı Murat Kılıç, tuğla paletlerini bağlamak için kullanılan atık plastik bağları işleyip çanta, hasır ve hamak yaparak hem ücretsiz dağıtıyor hem de geri dönüşüme katkıda bulunuyor.

Kelkit ilçesinde yaşayan inşaatçı Murat Kılıç, inşaatlarda tuğla paletlerini bağlamak için kullanılan plastik bağların hem doğaya zarar vermemesi hem de ziyan olmaması için el becerisini konuşturarak takdir edilecek bir işe imza attı.

Yaptığı inşaatlardan arta kalan plastik bağları toplayan daha sonra da evine götüren Kılıç, burada atık bağlarla çanta, hasır ve hamak yapmaya başladı.

Yaptığı el işi ürünleri, eş dost ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz şekilde dağıtan Murat Kılıç, plastik bağların geri dönüşümünü de sağlıyor.

Plastiğin doğada bin yıl çürümediğini ve bu durumun kendisini çok rahatsız ettiğini dile getiren Kılıç, inşaattaki çalışanlarını da bu konuda uyardığını ve duyarlı olmaya davet ettiğini söyledi.

"Toprakta değil de vatandaşın elinde olmasını istedim"

Plastik bağların ziyan olmasının kendisini çok rahatsız ettiğini ve toprağa karışacağına vatandaşın elinde olmasını tercih ettiğini söyleyen Murat Kılıç, "Ben inşaatçıyım, yap sat yapıyorum. İnşaatta kullanılan palet iplerinin atılması, ziyan olması rahatsız etti beni. Bunları nasıl değerlendirebilirim diye düşündüm. Aklıma böyle bir şey geldi, ben tasarladım bir ustam yok acemi bir şekilde yapıyordum bunu. Hobi olarak başladım, usta olmadım ama zamanla kendimi geliştirdim. Bir plastiğin doğada bin yıl çürümediğini biliyorum ve bu beni çok rahatsız ediyor. Bunların geri dönüşümünün olması lazım, neticede bunların hepsi milli bir servettir. Zamanla bu yaptığım çantaları eşe dosta ve ihtiyacı olanlara ücretsiz şekilde dağıtmaya başladım. Bunlar tuğla paletlerinin, tuğlaların bağlanmasında kullanılan plastikler. Bunların boşa gitmemesi, bir işe yaraması ve uzun ömürlü olmasından dolayı bunların çöpte, toprakta değil de genel olarak vatandaşın elinde olmasını istedim. Alışveriş çantası, piknik çantası yapsın, çiçeklik olarak kullansın" dedi.

Sadece çanta yapmadığını aynı zamanda piknik hasırları da yaptığını kaydeden Kılıç, "İster üzerlerinde otururlar, ister ip bağlayıp hamak yaparlar. Bu malzemeleri, çalıştığımız inşaatlarda arkadaşlarıma söylüyorum, hiçbirinin zayi edilmemesi için tembihte bulunup, toplayıp bir araya getirip evime getirip işler eşe dosta dağıtırım" diye konuştu.