PKK/YPG'den Münbiç'te roket saldırısı: 7 yaralı

PKK/YPG'den Münbiç'te roket saldırısı: 7 yaralı
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Suriye'nin Münbiç güney kırsalında PKK/YPG terör örgütünün düzenlediği roket saldırısında 4 asker ve 3 sivilin yaralandığı bildirildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin, işgal ettiği bölgelerden Halep'in kuzeydoğusundaki Münbiç'in güney kırsalına düzenlediği saldırıda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

PKK/YPG'DEN SURİYE'DE SALDIRI

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, Suriye Ordusu birlikleri, dün saat 21.40'ta Münbiç kırsalındaki Keyyariyye köyü yakınlarında, PKK/YPG'nin, konuşlu birliğe sızma girişimini engelledi.

7 KİŞİ YARALANDI

Haberde, "SDG güçleri, bilinmeyen sebeplerle ve sorumsuz bir şekilde, Keyyariyye köyü ile çevresindeki sivil yerleşim alanlarını roketlerle hedef aldı. Saldırılar sonucu 4 asker ile 3 sivil yaralandı." bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, Suriye Ordu birliklerinin, sivil yerleşimlere ateş açan noktalara karşılık vermeye devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Bozuk tüfekleri yaktılar ama asıl cephane halen ellerinde. ne biçim iştir bu

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