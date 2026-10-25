PKK'lı teröristlerin katlettiği 33 Yavi şehidi mezarları başında anıldı

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde 33 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından katledilen 5'i çocuk 33 sivil düzenlenen törenle anıldı.

Çat Kaymakamlığınca düzenlenen anma programı, mahalledeki camide Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı.

Yavi Şehitliği'nde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından anma programı devam etti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, yaptığı konuşmada, 33 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 5'i çocuk 33 kişiyi anmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Yıllar önce bu topraklarda, bir akşamın huzuru içinde köy kahvesinde yan yana oturan masum vatandaşların üzerine terör örgütü tarafından kalleşçe kurşunlar yağdırıldığını vurgulayan Baruş, şunları kaydetti:

"Milletimizin mukaddes değerlerini ve sarsılmaz bağlarını hedef alan gözü dönmüş bu caniler, bir köyün neşesini, bir babanın umudunu, bir ananın duasını ve henüz akı karayı seçememiş günahsız evlatlarımızın geleceğini kararttılar. Tarih bize çok açık bir hakikati gösteriyor. Bu çetin coğrafyada yaşamak, her daim güçlü birlik ve beraberlik içinde bulunmayı, birbirimize sımsıkı sarılmayı gerektirir. Zayıf düşen, birliğini ve beraberliğini koruyamayan toplumların bu topraklarda bağımsız ve hür bir şekilde yaşama şansı yoktur. Asırlar boyunca nice medeniyetler bu coğrafyada silinip gitmiştir. Ancak büyük milletimiz, yaklaşık bin yıllık tarihi boyunca sarsılmaz imanı ve eşsiz vatan sevgisi sayesinde yaşamayı başarmış, hür ve bağımsız kalmış, kıyamete kadar da inşallah payidar kalacaktır. Vatan, Yavi'den Başbağlar'a, Çat'tan doğuda ve batıda toprağa düşen binlerce şehidimizin mübarek kanıyla sulanmış, mukaddes bir emanetimizdir. Yavi'nin soğuk gecesinde toprağa düşen her bir can, bu topraklara vurduğumuz bağımsızlık ve kardeşlik mühürlerinden biridir. Cenabıhak bir daha milletimize Yavi'de yaşadığımız gibi acıları asla yaşatmasın." dedi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ise 33 yıl önce yaşanan acının hafızalardaki yerini koruduğunu belirterek, "33 yıl önce dün gibi hafızamızda. Herkesin, her ailenin bir hikayesi var. Rabb'im makamlarını cennet eylesin. 33 yıl önce 33 vatan evladı, hemşerimiz, kıymetlilerimiz bu vatan uğruna canlarını verdiler, hain terör örgütü PKK'nın saldırısıyla. Çok şükür ülkemizde 2 yıldır Rabbim tamamına inşallah erdirecek. Davamız, niyazımız odur. Terörsüz Türkiye kapsamında inşallah bir daha böyle şehitlerimiz olmasın, ailelerimize ateş düşmesin. Birlik, beraberlik içerisinde bu işi inşallah bitirdik ve bitirmek için de irademizi koyacağız." ifadelerini kullandı.

Yavi Mahalle Muhtarı Nurullah Tiryaki de 25 Ekim 1993'te yaşanan katliamın Yavi'nin hafızasında derin izler bıraktığını anımsattı.

Takvimler 25 Ekim 1993'ü gösterdiğinde Yavi'nin üzerine tarifsiz bir acı çöktüğünü dile getiren Tiryaki, şöyle konuştu:

"O gün bu topraklarda hayatın olağan akışı bir anda değişti. Evine dönmeyi bekleyen babalar, evlatlar, kardeşler vardı. Birazdan kapısını açıp yuvasına girecek insanlar vardı. Hayalleri olan çocuklarımız vardı. Fakat hain terör, hiçbir ayrım gözetmeden Yavi'nin masum insanlarını hedef aldı. 5'i çocuk 33 canımız şehit edildi. Ardından yıllar geçti, takvimler değişti, çocuklar büyüdü, yeni nesiller dünyaya geldi. Ama Yavi, 25 Ekim'i hiç unutmadı. Çünkü bazı acıların yıllar geçer ama izi geçmez. 25 Ekim bir köyün hafızasıdır. Bir annenin dinmeyen özlemidir, bir babanın içine gömdüğü acıdır, bir evladın yarım kalan çocukluğudur. Ama aynı zamanda 25 Ekim, Yavi'nin dimdik ayakta kaldığının da bir tarihidir. O karanlık günlerin ardından Yavi korkuya teslim olmadı." diye konuştu.

Programa, Çat Kaymakamı Erkan Şahin, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA