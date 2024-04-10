PKK/KCK Üyesi Fransa'dan Türkiye'ye Getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınırdışı kararı alınması sağlanarak 09.04.2024 tarihinde Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir" açıklamasını yaptı.

EGM, terör örgütü PKK/KCK terör örgütü üyesi Mehmet Kopal'ın Fransa'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. EGM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınırdışı kararı alınması sağlanarak 09.04.2024 tarihinde Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir."