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Piyano çalarak herkesin gönlünde taht kuran kuryeye dünyaca ünlü isimden destek! Hayalleri gerçek oldu

Güncel Haberler

Sipariş götürdüğü oteldeki piyanoyu çalarak sosyal medyanın gündemine oturan ve kurye olarak çalışan Muharrem Can İncir'e, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'dan destek geldi. İncir, usta piyanistin desteğiyle sahneye çıktı.

Özel bir şirkette kurye olarak çalışan Muharrem Can İncir, siparişi teslim ettiği yerde piyanoyu çalmak istedi. Piyanonun başına geçen İncir, Mozart'ın Türk Marşı bestesini muhteşem bir performansla çaldı. Herkesi şaşkına çeviren kuryenin piyano performansı dakikalarca sürdü.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMDEN DESTEK GELDİ

Öğrenmenin ve çalmanın en zor olduğu enstrümanlar arasında gösterilen piyanoyu rahatlıkla çalan Muharrem Can İncir'in videosuna sosyal medyada ilgi büyük oldu. Birçok ünlü ismin paylaşıp destek verdiği Muharrem Can İncir'e dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'dan davet geldi.

Piyano çalarak herkesin gönlüne taht kuran kuryeye dünyaca ünlü isimden destek! Hayalleri gerçek oldu

HAYALLERİ GERÇEK OLDU

Usta sanatçı Onay, Muharrem Can İncir'i sahnesine çıkardı ve onu dakikalarca dinledi. Usta piyanistin sahnesine çıkan İncir ise hayallerini gerçekleştirdi.

Piyano çalarak herkesin gönlüne taht kuran kuryeye dünyaca ünlü isimden destek! Hayalleri gerçek oldu

Piyano çalarak herkesin gönlüne taht kuran kuryeye dünyaca ünlü isimden destek! Hayalleri gerçek oldu

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Güncel

Gülsin Onay Piyanist Güncel Haberler

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