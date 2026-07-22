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Pink Martini, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu

Pink Martini, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu
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ABD'li müzik grubu Pink Martini, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Solist Storm Large, Türkçe 'Sizi seviyorum İstanbul' diyerek başladığı konserde, grup sevilen eserlerini seslendirdi. Dinleyicilere teşekkür eden grup, 'La Soledad' şarkısının hikayesini paylaştı, Türkçe 'Aşkım Bahardı' ve 'Katibim' parçalarını da yorumladı.

ABD'li müzik grubu Pink Martini, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

Grubun solisti Storm Large, sahneye ilk olarak Türkçe "Sizi seviyorum İstanbul" sözüyle çıktı. Ardından grup sevilen eserlerinden "Amado Mio"yu seslendirdi.

Konser sırasında dinleyicilere hitap eden grup üyeleri, her yıl kendilerine gösterdiği sıcak karşılama için minnettar olduklarını ve İstanbul'a gelmeyi çok sevdiklerini söyleyerek teşekkür etti.

Konserde grubun kuruluş yıllarına uzanan klasik eserlerinden "La Soledad"ın hikayesi de paylaşıldı. Solist Ari Shapiro, şarkının yıllar önce hayatını kaybeden yakın dostları İyad Qasem tarafından Arapça olarak yeniden yorumlandığını anlattı.

Shapiro, ilk bakışta kaybedilen bir aşka yakılan ağıt gibi görünen şarkının, aslında bir mültecinin bir daha göremeyebileceği vatanına duyduğu özlemi ele aldığını söyledi.

Şarkıya Arapça olarak verilen yeni isim "Finnisma Di", İyad Qasem'un Filistin-Ürdün kökenli mülteci anne ve babasının sık sık söylediği "İnsana memleketinin rüzgarı kadar güzel gelen hiçbir rüzgar yoktur." sözünden ilham alıyor.

Gecede ayrıca "Sympathique", "Amado Mio", "Donde Estas Yolanda?", "Splendor in the Grass", "Una Notte a Napoli", "Saeng Gak", "Zundoko Bushi" ve "Bella Ciao" gibi farklı dillerden eserler seslendirildi.

Türk dinleyicisi için "Aşkım Bahardı" ile "Katibim" şarkılarını da yorumlayan Pink Martini, konseri "Brasil" ile tamamladı. Dakikalarca süren alkışların ardından yeniden sahneye çıkan grup, "Pata Pata"yı seslendirerek bis yaptı.

Pink Martini Hakkında

Thomas Lauderdale tarafından 1994 yılında ABD'nin Portland kentinde kurulan Pink Martini, caz, klasik müzik, Latin ve dünya müziğini bir araya getiren repertuvarıyla tanınıyor.

20'den fazla dilde eser seslendiren grup, "Sympathique", "Hang on Little Tomato", "Hey Eugene!", "Splendor in the Grass", "Joy to the World", "1969", "A Retrospective", "Get Happy", "Dream a Little Dream" ve "Je Dis Oui" albümlerini yayımladı.

Pink Martini'nin eserleri, "La Casa de Papel" ve "Desperate Housewives"ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmde kullanıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Tunçer
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