Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Özderin, Hacıfakılı köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden Özderin istekleri dinledi.

Köyde devam eden yatırımları inceleyen Özderin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği yapıldı

Pınarhisar'ın Kaynarca beldesinde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

Belde camisinde gerçekleştirilen programda, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar'ın namazı kıldırmasının ardından dua edilerek tesbihat yapıldı.

Kaymakam Enver Özderin'in de katıldığı programın ardından çorba ikram edildi.

Pınarhisar'a lojistik merkezi kurulacak

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, "Pınarhisar Lojistik Depolama Küçük ve Orta Ölçekli Bacasız Sanayi Alanı" projesinin onaylandığını bildirdi.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteği ile projeyi hayata geçireceklerini belirtti.

Proje ile ilçenin geleceğini değiştireceklerini aktaran Talay, ilçeye yeni bir üretim, istihdam ve kalkınma alanı kazandıracaklarını kaydetti.

Talay, imar planlarını tamamlayıp altyapı projelendirme aşamasına geçeceklerini ifade etti.