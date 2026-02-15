Haberler

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Aile Yılı kapsamında Yenice köyünde dört aileyi ziyaret etti. Özderin, aile bireyleriyle sohbet ederek isteklerini dinledi ve her zaman vatandaşların yanında olmaya özen gösterdiklerini vurguladı. Ayrıca, Pınarhisar'da yağmur suyu hatları temizlendi.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerine devam ediyor.

Özderin, Aile Yılı kapsamında Yenice köyünde 4 aileyi evlerinde ziyaret etti.

Aile bireyleriyle sohbet eden Özderin, istekleri dinledi.

Her fırsatta aile ziyaretleri yaptığını ifade eden Özderin, vatandaşların her zaman yanlarında olmaya özen gösterdiklerini kaydetti.

Yağmur suyu hatları temizlendi

Pınarhisar'da yağmur suyu hatları temizlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, su ve kanalizasyon işleri müdürlüğü ekipleri ilçede yağmur suyu hatlarında çalışma yürüttü.

Ekipler bazı bölgelerde yağmur suyu kanalları ile mazgallarda tıkanmaları açarak hattı temizledi.

Temizlik çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
