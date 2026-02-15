Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerine devam ediyor.

Özderin, Aile Yılı kapsamında Yenice köyünde 4 aileyi evlerinde ziyaret etti.

Aile bireyleriyle sohbet eden Özderin, istekleri dinledi.

Her fırsatta aile ziyaretleri yaptığını ifade eden Özderin, vatandaşların her zaman yanlarında olmaya özen gösterdiklerini kaydetti.

Yağmur suyu hatları temizlendi

Pınarhisar'da yağmur suyu hatları temizlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, su ve kanalizasyon işleri müdürlüğü ekipleri ilçede yağmur suyu hatlarında çalışma yürüttü.

Ekipler bazı bölgelerde yağmur suyu kanalları ile mazgallarda tıkanmaları açarak hattı temizledi.

Temizlik çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.