Pınarhisar ilçesinde sentetik çim saha ve çevre düzenlemesi çalışması sürüyor.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Nesimi Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Kubat, Belediye Başkan Yardımcısı Samet Ekim, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erhan Öztürk ile çalışmaları inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Özderin, spor tesisleri yatırımlarına önem verdiklerini belirtti.

Tüm spor branşları için alanlar oluşturmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Özderin, gençlerin daha çok spora ilgi duyması için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Çanakkale gezisi düzenlendi

Pehlivanköylü öğrenciler Çanakkale'yi gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "110. Yılında 110 Bin Gençle" projesi kapsamında Pehlivanköy Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen geziye, Atatürk Ortaokulu ve Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Öğrencilere tarih bilinci kazandırmak ve vatan sevgisinin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla yapılan gezide, öğrenciler Çanakkale'de tarihi alanları ziyaret etti.