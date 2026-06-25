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Kırklareli'nden kısa kısa

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Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı, köylere hizmetler ve altyapı çalışmaları değerlendirildi. Ayrıca itfaiye ekipleri, biçerdöverle hasat sırasında yangın riskine karşı üreticileri bilgilendirdi.

Pınarhisar'da muhtarlar toplantısı yapıldı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında, Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda, köylere ulaştırılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi.

Köylerde devam eden yatırımları değerlendiren Özderin, köylerin ihtiyaçları hakkında da muhtarlardan bilgi aldı.

Özderin, köylere yapılan hizmetleri önemsediklerini ifade ederek, vatandaşlara en iyi hizmeti ulaştırmak için tüm kurumların var gücüyle çalıştığını belirtti.

Üreticiler yangınlara karşı bilgilendirildi

Pınarhisar'da biçerdöverle hasat sırasında oluşabilecek yangınlara karşı üreticiler bilgilendirildi.

Pınarhisar İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilçede devam eden biçerdöverle hasat çalışmalarını takip ederek, üreticilerle bir araya geldi.

Hasat sırasında yangın riskine karşı alınacak önlemleri anlatan ekipler, biçerdöver ve traktörlerin bakımının düzenli yapılması, araçlarda yangın söndürme tüpü bulundurulması, hasat sırasında su dolu tanker veya su tankı hazır bulundurulması, anız yakılmaması, yangına sebep olabilecek unsurlara karşı dikkatli olunması konularında uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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