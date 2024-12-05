Üye Girişi
Haberler
Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti

Fransa'da beklenen istifa geldi

 Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı

Suriye'de rejim köşeye sıkıştı! Zorla askere alımlar başladı

 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi

İşte Esad'a adım adım yaklaşan muhaliflerin yeni hedefi: Zamanınız geldi
Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü

Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü

Pınarhisar'da Eğitim ve İnşaat Faaliyetleri Devam Ediyor

Pınarhisar'da Eğitim ve İnşaat Faaliyetleri Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Kaynarca İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ayrıca, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, TOKİ 2. etap konut inşaatını inceleyerek proje hakkında bilgi verdi. Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir de çeşitli okulları ziyaret etti.

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Çanakcıoğlu, Kaynarca İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Çanakcıoğlu, öğretmenlerin isteklerini dinledi.

Çanakcıoğlu, ardından okuldaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Talay, TOKİ inşaatını inceledi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, TOKİ 2. etap inşaatında incelemede bulundu.

Konut inşaatlarını gezen Talay, yetkililerden bilgi aldı.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2. etap TOKİ konutları yapımının hızla devam ettiğini belirtti.

Konutların gelecek yıl eylül ayında tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Talay, dairelerin aralık ayında hak sahiplerine teslim edilmesini beklediklerini kaydetti.

Proje kapsamında 66 3+1, 190 2+1 ve 2 kapıcı dairesi ile 12 dükkanın yapıldığını dile getiren Talay, ilçeye toplamda 460 konut kazandırılmış olacağını söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyaretleri

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okulları ziyaret etti.

Akdemir, Namık Kemal Ortaokulu ile Arife Bekir Uğurlu İlkokulunu ziyaret ederek, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Okulları gezen Akdemir, öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadı.

Akdemir, daha sonra öğretmenlerin isteklerini dinledi.

İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı

Kırklareli İl Genel Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı.

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı.

Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
img

'Havuç' evleniyor! İşte müstakbel eşi
img

Video kaydı olmasa asla inanmayacağımız bir olay daha
img

Memurlara bir hak daha geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Holding CANLI izle! 5 Aralık Perşembe Holding 1. Bölüm ATV izleme linki! MasterChef Çağatay kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Çağatay hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede? MasterChef Büşra kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Büşra hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede? MasterChef Mert kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Mert hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede? MasterChef Araz kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Araz hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede? Gaziantep FK Batman Petrol CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Gaziantep FK Batman Petrol maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Milhan kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Milhan hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede? MasterChef Yağız kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Yağız hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede? Rizespor Silivrispor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rizespor Silivrispor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Rıfat kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Rıfat hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 5 Aralık Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.