Pınarhisar'da aylık değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Enver Özderin başkanlığında Tozaklı Köyü Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, ilçe ve köylerde tamamlanan ve devam eden yatırımlar görüşüldü.

Toplantıda, planlanan yatırımlar da değerlendirildi.

Özderin, daha sonra kurum müdürleri ile muhtarların taleplerini dinledi.

TOKİ 2. etap çalışmaları devam ediyor

Pınarhisar ilçesinde TOKİ 2. etap projesi çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, inşaat alanında incelemede bunulup yetkililerden bilgi aldı.

Talay, TOKİ projesinde 258 daire ve 12 dükkanın yer aldığını belirtti.

Yapım sürecinde işçilik ve malzeme kalitesi açısından üst düzey bir çalışmanın ortaya konulduğunu aktaran Talay, modern konutların ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.