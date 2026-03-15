Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerine devam ediyor.

Özderin, beraberindeki Pınarhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Koray Toska ile ilçede yaşamını sürdüren 2 aileyi evlerinde ziyaret etti.

Aile bireyleriyle sohbet eden Özderin, isteklerini dinledi.

Demirköy Belediyesinden sokak iftarı

Demirköy ilçesinde sokak iftarı programı düzenlendi.

Demirköy Belediyesince Atatürk Meydanı ile Atatürk Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen programda, Belediye Başkanı Recep Gün vatandaşlarla bir araya geldi.

Gün, konuşmasında, her yıl düzenlenen iftar programına katılan herkese teşekkür etti.

İlçedeki komşuluk bağlarının ne kadar güçlü olduğuna bir kez daha şahitlik ettiklerini ifade eden Gün, ilçe halkıyla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu ve onurunu yaşadığını belirtti.

Ramazan ayının bereketini, sevincini ve huzurunu hep birlikte yaşadıklarını dile getiren Gün, herkesin ramazan ayını tebrik etti.

Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

Vize ilçesinde vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi.

Vize Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, banka ve ATM çevreleri, otogar, fabrikalar ile kıraathanelerde, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, vatandaşlara afiş ve broşür dağıttı.