Top oynarken uçurumdan düşüp öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arkadaşlarıyla piknik yapan inşaat işçisi Kenan Zenginer, top oynarken dengesini kaybederek 35 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada top oynarken dengesini kaybedip, 35 metrelik uçurumdan yuvarlanan inşaat işçisi Kenan Zenginer (28) hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında Fethiye ilçesi Çırpı mevkiinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla pikniğe giden inşaat işçisi Kenan Zenginer top oynarken dengesini kaybedip yaklaşık 35 metreden yuvarlandı. Arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa süre içinde Zenginer'e ulaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zenginer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kenan Zenginer'in cansız bedeni, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kenan Zenginer'in cesedinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
Aile hekimliğinde yeni dönem! 'İşveren' tartışması bitiyor

Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor! Tartışmalar tarih olacak
Video çeken fenomen akıntıya kapılarak gözden kayboldu

Ünlü fenomenin son görüntüsü! Video çekerken gözden kayboldu
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı

Tüyleri diken diken eden hareket
Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları 'Domuz yiyin' diyerek kovaladı

Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcularını domuz etiyle kovaladı
Aile hekimliğinde yeni dönem! 'İşveren' tartışması bitiyor

Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor! Tartışmalar tarih olacak
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya

Masa dağıldı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Tuvaletini yapmak için çıktığı inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Tuvaletini yapmak için çıktığı inşaat sonu oldu