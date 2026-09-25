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Pezeşkiyan, Xi Jinping'in İslamabad Mutabakat Zaptı'na dönüş desteğini takdir etti

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Pezeşkiyan, Xi Jinping'in İslamabad Mutabakat Zaptı'na dönüş desteğini takdir etti
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in İslamabad Mutabakat Zaptı'na dönüşü destekleyen tutumunu takdir ettiğini belirtti. Pezeşkiyan, Tahran-Pekin ilişkilerinde egemenliğe saygı ve bölgesel barışın yapıcı iş birliğine temel oluşturduğunu kaydetti.

(ANKARA)- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in İslamabad Mutabakat Zaptı'na dönüşü destekleyen tutumunu takdir ettiğini belirtti. Pezeşkiyan, İran'ın da bu yaklaşımı paylaştığını ifade ederek ciddi, esaslı ve sonuç odaklı müzakerelerin ilerlemesi için gerekli koşulların yaratılması gerektiğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in İslamabad Mutabakat Zaptı'na ilişkin tutumunu ve Tahran ile Pekin arasındaki iş birliğini değerlendirdi. Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in İslamabad Mutabakat Zaptı'na dönüşü destekleyen düşünceli ve sorumlu tutumunu ve farklılıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi konusundaki desteğini takdir ediyorum.

İran bu yaklaşımı paylaşmakta ve o anlayışa geri dönmenin, halihazırda kararlaştırılan taahhütlere sadık kalmanın önemini vurgulamakta; ciddi, esaslı ve sonuç odaklı müzakerelerin ilerlemesi için gerekli koşulları yaratmanın gerekliliğini belirtmektedir."

"YAPICI İŞ BİRLİĞİ İÇİN SAĞLAM BİR TEMEL OLUŞTURMAKTADIR"

Pezeşkiyan, İran ile Çin arasındaki ilişkilere ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Tahran ve Pekin arasındaki ulusal egemenliğe saygı, gerilimi azaltma ve bölgesel barış ile istikrarın korunması konusundaki görüşlerin yakınlaşması, devam eden yapıcı iş birliği için sağlam bir temel oluşturmaktadır."

Kaynak: ANKA
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