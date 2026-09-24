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Pezeşkiyan, ABD'de Paşinyan ile transit güzergahları, Rahman ile işbirliğini görüştü

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu için ABD'de Paşinyan ve Rahman ile bir araya geldi. Paşinyan ile transit güzergahlar ve ikili anlaşmaların uygulanması, Rahman ile ekonomik işbirliği ve altıncı ortak komisyon toplantısı ele alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'de bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman ile bir araya geldi.

İran hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Paşinyan ile görüşmesinde, başta bölgesel transit güzergahlar konusu olmak üzere ikili anlaşmaların takibinin İran politikalarının öncelikli konularından biri olduğunu belirterek, bu anlaşmaların uygulanmasında ısrarcı olduklarını ifade etti.

Bölge ve komşu ülkelerle işbirliğini genişletmenin ülkesinin temel politikası olduğunu dile getiren Pezeşkiyan, bu çerçevede hükümetin ikili anlaşmaları uygulamak için her türlü çabayı gösterdiğini belirtti.

Pezeşkiyan ile Bangladeş Başbakanı Rahman arasındaki görüşmede de bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirilerek, Tahran ve Dakka arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesinin, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin ve iki ülke arasında altıncı ortak komisyon toplantısının yapılmasının önemi vurgulandı.

Kaynak: AA
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