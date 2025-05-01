Peyzaj Mimarlığı Öğrencisi Büşra Solak Tarım ve Hayvancılıkla Gençlere İlham Veriyor

Tekirdağ'da, peyzaj mimarlığı öğrencisi Büşra Solak, okuldan arta kalan zamanlarında tarlada çalışıp hayvanlarla ilgilenerek hem üretime katkı sağlıyor hem de gençleri tarım ve hayvancılığa teşvik etmek için sosyal medyada paylaşımlar yapıyor.

Karacakılavuz Mahallesi'nde ikamet eden Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Solak, doğayla iç içe yaşamaktan mutluluk duyuyor.

Üniversitedeki derslerinin ardından mahallesine dönen Solak, şalvarını giyip tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailesine yardım ederek, inek ve koyunların bakımını üstleniyor, tarladaki işlerle ilgileniyor.

Ahır ve tarladaki işlerini tamamladıktan sonra babasına kereste dükkanında da yardım eden Solak, köy yaşantısına ilişkin çektiği videolar ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak gençleri tarım ve hayvancılığa yönlendirmeyi hedefliyor.

"Doğada huzur buluyorum"

Büşra Solak, AA muhabirine, doğada huzur bulduğunu söyledi.

Doğayla iç içe olmanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Solak, "Sabah okula gidiyorum. Bazen öğlen dersim bitiyor, geliyorum. Tarladaki işleri hallediyorum, hayvanlara bakıyorum. İnekleri salıyorum, koyunları besliyorum. Sonra babama yardım ediyorum. Her türlü işe yardımcıyım." dedi.

Solak, bütün işleri severek yaptığı için yorulduğunu hissetmediğini dile getirdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da gençleri köy hayatına özendirmeye çalıştığını anlatan Solak, "Sosyal medya paylaşımlarıma da insanlar çok güzel dönüşler sağlıyor. Herkes çok beğeniyor. Takipçilerim de köydeki insanlar da çok güzel dönüşler yapıyor. İnsanların güzel dönüşleri beni çok mutlu ediyor. Köy hayatını herkese tavsiye ederim. Toprakla uğraşmak çok güzel, köyde yaşamak çok güzel. İşlerden bazen yorulduğumuz da oluyor tabii ki ama keyif alıyorsun, sonuç olarak köydesin. Günün sonunda yorulsan da yorgunluğun geçiyor." ifadelerini kullandı.

Solak, ilk hedefinin üniversiteyi tamamlamak olduğunu, sonraki planlamasını henüz yapmadığını sözlerine ekledi.