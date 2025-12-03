Haberler

Kolombiya lideri Petro'dan, Trump'ın ülkesini hedef alan sözlerine "sert" tepki Açıklaması

Güncelleme:
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Trump'ın Kolombiya'yı uyuşturucu üzerinden hedef almasını reddederek, 'Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır.' ifadelerini kullandı. Trump'a Kolombiya'nın uyuşturucu ile mücadelesini göstermek için davette bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'nın yanında Kolombiya'yı da uyuşturucu üzerinden hedef almasına karşılık, "Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır." ifadesini kullandı.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın, Venezuela ve Kolombiya gibi ülkelerden Amerikan topraklarına ulaştığını iddia ettiği uyuşturucu ile her anlamda mücadele etmeye kararlı oldukları yönündeki sözlerini değerlendirdi.

Trump'ı ülkesine davet eden Cumhurbaşkanı Petro, şu ifadeyi kullandı:

"Sizi davet ediyorum, her gün gerçekleştirdiğimiz 9 laboratuvar imhasına katılın, böylece kokainin ABD'ye ulaşmasını nasıl engellediğimizi görün. Ben hükümetim döneminde füze kullanmadan 18 bin 400 laboratuvar yok ettim. Gelin, size bir laboratuvarın her 40 dakikada nasıl imha edildiğini göstereyim."

Trump'tan Kolombiya'nın egemenliğini "tehdit" etmemesini isteyen Petro, şunları kaydetti:

"Çünkü Jaguar'ı uyandırırsınız. Egemenliğimize saldırı savaş ilanıdır. 200 yıllık diplomatik ilişkiye zarar vermeyin. Zaten hakkımda iftirada bulundunuz, bu yoldan devam etmeyin. ABD'lilerin tüketmemesi için binlerce ton kokainin durdurulmasına en çok yardım eden ülke Kolombiya'dır."

Trump'tan "gerekirse Venezuela topraklarını da vururuz" tehdidi

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve canlı yayında yaklaşık 2 saat süren kabine toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı.

Venezuela ve Kolombiya gibi ülkelerden Amerikan topraklarına ulaştığını iddia ettiği uyuşturucuyla her anlamda mücadele etmeye kararlı olduklarını belirten Trump, bunun için gereken her şeyi yapacaklarını ve Pentagon'u bu konuda tam yetkiyle yetkilendirdiğini ifade etmişti.

Venezuela ve Kolombiya'nın adını birkaç kez daha anan Trump, bu ülkelerin ABD'ye gelen uyuşturucunun çoğundan sorumlu olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
500
