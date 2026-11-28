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LİMA, 28 Kasım (Xinhua) -- Peru Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin, Apurimac, Ene ve Mantaro Nehirleri Vadisi'nin kırsal kesiminde düşmesi sonucu 8 askeri personel hayatını kaybetti. Kazadan 1 kişinin kurtulduğu bildirildi.

Apurimac, Ene ve Mantaro Nehirleri Vadisi Özel Komutanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, 9 kişiyi taşıyan helikopterin ülkede en fazla koka yetiştiriciliği yapılan bölge olan vadide perşembe günü düştüğünü ve enkazına kazadan bir gün sonra ulaşıldığını belirtti.

Komutanlık, Peru Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-17 tipi helikopterin bölgedeki bir askeri devriye birliğini tahliye etmek üzere görev yaparken düştüğünü, kazada Hava Kuvvetleri'nden 5, Kara Kuvvetleri'nden 3 personelin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kazadan kurtulan tek kişi olan helikopter pilotu ve komutanı Enzo Espinoza'nın tedavi için başkent Lima'ya sevk edildiğini kaydeden komutanlık, pilotun sağlık durumuna ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Kazanın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, olayın meydana geliş koşullarının belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Xinhua