PENDİK'TEKİ OTEL YANGININDA ÖLEN GENCİN BABASI: DEPREM BÖLGESİNDE YAŞIYORDUK

PENDİK'TE 7 katlı otelde dün çıkan yangında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Can Yetim'in cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Baba Oktay Yetim, "Deprem bölgesinde yaşıyorduk. Osmaniyeliyiz. Oğlum en son 4 gün önce eve geldi. Polis bize yanan bir ceset olduğunu söyledi. DNA testi verdim, oğlum çıktı" dedi.

Pendik'te dün sabah saatlerinde 7 katlı bir otelin 5. katında yangın çıktı. Kısa sürede tüm oteli saran yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yangında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Can Yetim'in ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi.