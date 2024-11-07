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Pendik'te genç kızın ölümüne neden olan tır şoförü: Kör nokta olduğu için görmedim

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İstanbul Pendik'te 28 yaşındaki mühendis Ecem Sultan Çamlı'nın scooterla işe giderken yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin tutuklanan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı. Tır sürücüsü Hasan Faruk Çolak, hakimlikteki ifadesinde, "Kör nokta olduğu için görmedim ve tırı kullanırken çarptığımı hissetmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Pendik'teki Teknopark İstanbul kampüsünde bulunan DASAL Havacılık ve Uzay Teknolojileri şirketinde sistem mühendisi olarak çalışan 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı, işe gitmek için Kurtköy'deki evinden sabah saatlerinde yola çıktı. Saat 08.45 sıralarında Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı'nda skuterle seyir halindeki Çamlı'ya Hasan Furkan Çolak (24) yönetimindeki dorsesiz TIR çarptı. Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Ecem Sultan Çamlı, 150 metre önünde sürüklendikten sonra TIR'ın altında kaldı. Ağır yaralanan Çamlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken gözaltına alınan TIR şoförü Çolak, 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuklandı. TIR şoförü Hasan Furkan Çolak'ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı.

Pendik'te Ecem Sultan'ın ölümüne neden olan tır şoförü: Kör nokta olduğu için görmedim

"ARAÇTAN İNİP YANINA GİTTİM, İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Furkan Ç, "Araçtan indiğimde ismini olay sebebiyle öğrendiğim Ecem Sultan Çamlı isimli şahsın tırın arka kısmında yerde yaralı bir şekilde yattığını gördüm. Çevredekilerin beyanı ile kullandığı skuterin üzerinden geçtiğimi ve kadının savrulduğunu öğrendim." dedi. Kaza sonrası yaralı kadının yanına gidip durumunu sorduğunu belirten Furkan Ç, şunları kaydetti: "İyi olduğunu ancak nefes almakta güçlük çektiğini söyledi. Kadın, ambulans vasıtasıyla hastaneye kaldırıldı, ben de kaza yerinde polisleri bekledim. İşlemler için karakola götürüldüğümde kadının vefat ettiğini öğrendim, kazanın oluşumunda kusurumun olmadığını düşünüyorum. En sağ şerit kapalıydı, 40-50 metre sonra dönüş yapacağım için en sol şeritte gidiyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." Şüpheli, maktulü aracın kör noktasında olduğu için görmediğini ileri sürerek, tırı kullanırken çarptığını hissetmediğini ve herhangi bir ses ya da sallantı da olmadığını ifade etti.

Pendik'te Ecem Sultan'ın ölümüne neden olan tır şoförü: Kör nokta olduğu için görmedim

NE OLMUŞTU?

Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'nda önceki gün önce meydana gelen olayda, Hasan Furkan Ç. yönetimindeki dorsesiz tır, önünde ilerleyen Ecem Sultan Çamlı'nın kullandığı skutere çarparak sürüklemeye başlamış ve skuterdeki kadın düşerek aracın altında kalmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çamlı hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan şüpheli Hasan Furkan Ç. nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Pendik'te genç kızın ölümüne neden olan tır şoförü: Kör nokta olduğu için görmedim
Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTarık Avsar:

Cinayet bu kadar basit işte görmedim de geç ulan hırt önüne de mi bakmıyorsun gözün kapalı mı

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

dorsesiz ve kör nokta

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
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