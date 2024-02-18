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İstanbul'da kaymakamlık lojmanı önünde polislere ateş açan şüphelilerden biri tutuklandı

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İstanbul Valiliği, 16 Şubat'ta Pendik Kaymakamlığı lojmanı önünde şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açan şüphelilerden 1'inin yakalanıp tutuklandığını bildirdi. Şahısların hırsızlık şüphesiyle arandığı ortaya çıkarken, tutuklanan şüphelinin 7 suç kaydı olduğu belirlendi. Öte yandan olaya karışan diğer şüphelinin ise 31 suç kaydı bulunduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Valiliği, Pendik'te kaymakamlık lojmanı önünde şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açan şüphelilerden 1'inin tutuklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 16 Şubat'ta, Pendik Kaymakamlık konutunun bulunduğu sokakta polise ateş açıldığı, polislerin karşılık vermesi üzerine şahısların olay yerinden kaçtığı hatırlatıldı. Açıklamada, emniyet ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda bu kişilerin, olaydan 25 dakika önce, bölgeye 400 metre mesafedeki konuttan hırsızlığa teşebbüsün şüphelileri olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Pendik'te Polislere Ateş Açan Şüphelilerden Bir Tutuklandı

SALDIRGANLARDAN BİRİ YAKALANIP TUTUKLANDI

Yapılan çalışma sonucunda 7 suç kaydı bulunan S.Ö'nün Kadıköy'de yakalandığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Olaya karışan ve 31 suç kaydı bulunan diğer şüpheli S.K'nin yakalanmasına çalışıldığı kaydedildi.

Pendik'te Polislere Ateş Açan Şüphelilerden Bir Tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Pendik Kaymakamlığı lojmanındaki polis noktasına 16 Şubat'ta motosikletli kişilerce silahla ateş açılmıştı. Saldırganlar, polisin karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Pendik Güvenlik Hırsızlık Suç Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Mark Kolçak:

Çöplerde çikolatalı pudding varken.. silah taşımaya ne gerek var.. silah kullanmaya ne gerek var ? Ben 4 tane pudding buldum dün gece.

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