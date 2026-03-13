Pendik'te yapılan Elmalılı Hamdi Yazır Camisi cuma namazıyla ibadete açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) inşa edilen Pendik'teki Elmalılı Hamdi Yazır Camisi, kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

Esenler Mahallesi'ndeki caminin açılışı dolayısıyla cuma namazı öncesi tören düzenlendi.

Burada konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, beraberliğin, dayanışmanın, kardeşliğin öne çıktığı ramazan ayında bir arada olduklarını dile getirdi.

İBB olarak Elmalılı Hamdi Yazır Camisi'ni ilçeye kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirten Aslan, deprem riski taşıdığı tespit edilen caminin Pendik Belediyesince yıkıldığını ve Temmuz 2024'te yeniden inşasına başladıklarını kaydetti.

Aslan, 430 kişilik ibadet alanına sahip yapıda kütüphane, 280 kişi kapasiteli çok amaçlı salon, şadırvan ve lojman gibi fonksiyonların yer aldığını aktararak, caminin çok amaçlı inanç merkezi olduğunu söyledi.

Caminin adını koyarken çok hassas davrandıklarını anlatan Aslan, "İstedik ki topraklarımızda derin izler bırakmış, ilmiyle yolumuzu aydınlatmış bir büyüğümüzün adını sonsuza dek yaşatalım. Elmalılı Hamdi Yazır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Türkiye'nin en önemli Kur'an tefsirlerinden birini yapan alimdir. Osmanlı'nın son dönemiyle Cumhuriyet'in ilk yılları arasında yetişmiş önemli İslam alimi ve düşünürdür." ifadelerini kullandı.

Yazır'ın, Osmanlı Meclisi'nde Antalya mebusu olarak görev yapmış siyasetçi, hattat ve şair olduğunu aktaran Aslan, "Hayatı bize ilham gösterici mirastır. Bu miras camimizle sonsuza dek yaşamaya devam edecek. Çünkü biz geçmişine, bugününe ve geleceğine sahip çıkan Cumhuriyet çocuklarıyız." dedi.

Aslan, İstanbul'da 2019 yılından sonra 14 cami açtıklarını, bugün 15'inci camiyi vatandaşların hizmetine aldıklarını sözlerine ekledi.

Yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesilen cami, kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.