Pendik'te 5 bloklu sitenin kaçak girişi tel örgüyle kapatıldı

PENDİK, Yayalar Mahallesi'nde bulunan 5 bloklu bir sitenin giriş kapısı, sitenin yanında bulunan caminin arsa sınırlarıyla birlikte sokağa taştığı ve usulsüz inşa edildiği iddiasıyla tel örgülerle kapatıldı. Evlerine zorlukla girdiklerini belirten site sakinleri müteahhidi sorumlu tutarak, durumdan şikayetçi olduklarını belirtti. Pendik Belediyesi'nin site sakinlerinin konuyla ilgili dilekçelerine, sitenin projesinde giriş kapısı bulunmadığı yanıtını verdiği öğrenildi.

Pendik, Yayalar Mahallesi'nde bulunan 5 blok ve 83 daireden oluşan bir sitenin, araç ve yaya giriş kapısı, site sakinlerinin iddiasına göre, 2022 yılından itibaren yan tarafında bulunan Ehlibeyt Camii'nin derneği ve sitenin müteahhidi arasındaki anlaşmazlıklar sebebiyle tel örgüyle kapatıldı. Tel korkulukların çekilmesi sonrası, bir süre sitelerine yaya olarak girmekte de zorlandıklarını belirten bina sakinleri, akşam saatlerinde korkulukların kilitlendiğini ifade ederek, ambulans ya da itfaiyeye ihtiyaç duyulduğu durumlara dair korku duyduklarını aktardı. Site sakini Güzin Dilibal, Pendik Belediyesi'ne 5 kez durumla ilgili dilekçe yazdığını, belediyenin girişimiyle bir süre önce yaya girişleri için site sakinlerine tel korkuluklarda alan verildiği öğrenildi. Pendik Belediyesi'nin site sakini Dilibal'ın dilekçesine verdiği bir cevapta ise, "Bahse konu yerin mahallinde ve dijital arşiv otomasyon sisteminde kayıtlı olan 2013/7057 sayılı onaylı mimari projedeki vaziyet planında site girişinin belirtilmemiş olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca teknik ekiplerimizce yapılan incelemede, site giriş yeri olarak açılan kısımda bulunan giriş takı ve site duvarlarının yola işgalli olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu işgallerin ivedi olarak kaldırılması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

"CAMİ GİRİŞİN ÖNÜNE GETİRDİ TEL ÖRGÜ ÇEKTİ"

"BU TELLERDEN MAALESEF İÇERİ GİREMİYORUZ DIŞARI ÇIKAMIYORUZ"

"BURASI TAMAMEN KAPALIYDI"

"TELEFONLARIMIZI SURATIMIZA KAPATIYOR"

"KÜBA'DA İŞ KAZASI GEÇİRİP AMBULANS UÇAKLA GETİRİLDİM BURADAN KUCAKLAYARAK GEÇİRDİLER"