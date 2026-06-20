Bilecik'te muhtarlara yangın semineri verildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, olası arazi ve orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler konusunda muhtarlara yönelik seminer düzenlendi.

Pazaryeri Kaymakamlığı, Orman İşletme Şefliği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, orman yangınlarının önlenmesi ve yangınlara müdahale yöntemleri ele alındı.

Pazaryeri Orman İşletme Şefi Eyüp Baylan, katılımcılara orman yangınlarına karşı alınan önlemler, müdahale şekilleri ile kullanılan araç ve gereçler hakkında bilgi verdi.

Baylan, ormanlara giriş çıkışların, ateş yakmanın ve piknik yapmanın yasak olduğunu belirterek, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması gerektiğini söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Osman Yavuz da havaların ısınmasıyla arpa hasadının başlayacağını ifade ederek, hasat sırasında kullanılan biçerdöver ve biçerbağlar makinelerinin yanında mutlaka su tankeri ve yangın söndürme tüpü bulundurulmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Seminerde söz alan muhtarların sorularını yanıtlayan Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ise ilgili kurumlarla koordineli şekilde eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Toplantıya, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, ilgili daire amirleri, tarım ve orman mühendisleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.