Pazaryeri'nde Geleneksel Sarıdayı Pilav Günü Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 20. Geleneksel Sarıdayı Köyü Birlik Beraberlik ve Pilav Günü etkinliği düzenlendi.

İlçeye bağlı Sarıdayı köyünde düzenlenen program, köy mezarlığında topluca dua edilmesi ve mevlit okutulmasıyla başladı.

Katılımcılar öğle namazının ardından etkinliğin yapılacağı alana kadar mehter takımı eşliğinde yürüdü.

Yürüyüş sonunda yemek ikramının ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğe çok büyük katkılar sağladığını ifade etti.

Köy muhtarı Hasan Başol da geleneği gelecek nesillere aktarmak için mücadele ettiklerini vurguladı. Etkinliğe maddi manevi katkı sağlayanlara ve katılanlara teşekkür etti.

Mehter gösterileriyle devam eden etkinliğe, Bilecik Alay Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, Bozüyük Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Bozüyük Orman Müdürü, Engin Çakşır ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte çevre il ve ilçelerden gelen misafirlere 3 bin kişilik yemek ikramı yapıldı.