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Pazaryeri'nde 8 km'lik bölünmüş yol projesi için kamulaştırma bilgilendirme toplantısı

Pazaryeri'nde 8 km'lik bölünmüş yol projesi için kamulaştırma bilgilendirme toplantısı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Karaköy-Pazaryeri arasında yapılması planlanan 8 kilometrelik bölünmüş yol projesi kapsamında yürütülecek kamulaştırma çalışmaları öncesinde, güzergahta arazisi bulunan hak sahipleri bilgilendirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Karaköy-Pazaryeri arasında yapılması planlanan 8 kilometrelik bölünmüş yol projesi kapsamında yürütülecek kamulaştırma çalışmaları öncesinde, güzergahta arazisi bulunan hak sahipleri bilgilendirildi.

Pazaryeri Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yol yapım ihalesini üstlenen firma temsilcileri ile proje güzergahında arazileri bulunan vatandaşlar katıldı.

Toplantıda, 26 metre genişliğinde inşa edilecek bölünmüş yolun güzergahı haritalar üzerinden katılımcılara anlatıldı. Karayolları yetkilileri, kamulaştırma sürecine ilişkin bilgi vererek vatandaşların yönelttiği soruları yanıtladı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada, ulaşım yatırımlarının ilçelerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Bir yerin kalkınmasındaki en önemli unsurlardan birinin güçlü ulaşım altyapısı olduğunu anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"İlçemiz tarihi bir fırsat yakalamıştır. Bu önemli yatırımın en kısa sürede tamamlanabilmesi için hep birlikte anlayış ve destek içerisinde olmalıyız. Devletimiz hiçbir hak sahibini mağdur etmez. Kamulaştırılacak arazilerin bedellerinin hak sahiplerini memnun edecek şekilde belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu fırsatı hep birlikte değerlendirelim."

Kaynak: AA
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