Pazaryeri Lisesi Öğrenci ve Öğretmenleri Avrupa'da Eğitim Alacak

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden öğrenci ve öğretmenler, Yunanistan ve Norveç'te eğitim alacak.

Okulun Bilişim Teknolojileri Alanı'nda 5 öğrenci ve 1 öğretmen 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Avrupa'da staj çalışmalarına katılacak.

Erasmus+ Akreditasyon kapsamında Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mesleki Eğitim Alanında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye değer bulunan Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yunanistan'da yürütülecek öğrenci hareketliliğini gerçekleştirecek.

Ayrıca 1 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğretmeni ve 1 Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı öğretmeni de aynı proje kapsamında iş başı eğitimi yapmak amacıyla 17 Mayıs-25 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan ve Norveç'e gidecek.