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Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

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Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen 23 yaşındaki genç kız, tanımadığı bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken genç kız korku dolu dakikaları, "Sağ gözüme perde indi, sol gözümden kanlar aktı" sözleriyle anlattı. Olay sonrası gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan zanlı itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Nisa Akdere, 16 Ocak Perşembe sabahı kaldırımda tek başına yürürken tanımadığı Y.E.Y. tarafından saldırıya uğradı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

"SAĞ GÖZÜME PERDE İNDİ"

Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan genç kız, "Pazarcık ilçesinde yaşıyorum. Hafta içi her gün aynı saatte aynı yolu kullanarak iş yerine doğru yürüyordum. Tarih 16 Ocak Perşembe idi. İş yerime çok az bir mesafe kalmıştı. Karşımdan gelen bir şahsın saldırısına uğradım.

Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Sol gözüme vurarak bir anlık yere düştüm toparlanamadım. Sağ gözüme perde indi, sol gözümden kanlar aktı. Yardım edin çığlığını attıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Kim tarafından hastaneye götürüldüğümü ve kimler tarafından yardım edildiğimi hatırlamıyorum" dedi.

ZANLI GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüpheliyi yakaladı. Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Y.E.Y'nin tutuklu yargılanması için bir üst mahkemeye itiraz edildi. Tekrar gözaltına alınan zanlı, yeniden sevk edildiği hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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Yorumlar (35)

Haber YorumlarıSerdar Bilinen:

laik sistemle bu işler yürümüyor şeriat sart, şeriat olsaydı, kısasa kısas uygulanırdı en azında.

Yorum Beğen170
Yorum Beğenme213
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Haber YorumlarıMurat Genc:

serbest bırakmışlar öncesinde inanamıyorum. demekki suan tutuklansada pek içerde kalmayacak gibi.

Yorum Beğen254
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıNur Zo:

Ya böyle bir hayvanı nasıl serbest bırakırsın ey hakim savcı biraz empati yap

Yorum Beğen241
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAnastanaupulos :

Ya ben akıl tutulması yaşıyorum. Şartlı salıverilme ne oluyor. Buna çok pis tazminat ödetmeden bırakmıyıcan. Yazık günah değilmi o kızcağıza. Bunu salıveren adam, aynı hareket kendi kızına veya eşine yapılsa, bu canavarı salıverirmiydi.

Yorum Beğen216
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıBirkan Arslan:

İlk etapta serbest birakilma sebebi yumruğu tam oturtturamamis olsa gerek. Sonra itiraz edilince tekrar izlenen kayıtta yumruğun tam oturduğu ve kizimizin bayıldığı görülünce arkadaşa ödül.olarak cezaevinde bakalım sana denmiş.

Yorum Beğen185
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıHalil null:

Yaaa itiraz yoksa serbest iyiymiş önüne gelene saldırısın o zaman. Bu nasıl bir adalet. Ulann sizden birine böyle birşey yapılsa ne yapardınız baştaki kendini bir şey sanan mahlukat lar

Yorum Beğen135
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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

serbest bırakmak mi adaletin içinden geçtiniz yeter artık medyaya yansıması tutuklama olmuyor ayıptır be

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Haber Yorumlarıadem alemdar:

hakimin kızına aynısı olsa ne olur...

Yorum Beğen109
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Haber YorumlarıTarık Avsar:

itiraz da olmasa kim bilir nolur

Yorum Beğen89
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Yolda da rahat yürünmez hale geldik yeter ya çıkmasın böyleleri dışarı salınmasın

Yorum Beğen77
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