Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Nisa Akdere, 16 Ocak Perşembe sabahı kaldırımda tek başına yürürken tanımadığı Y.E.Y. tarafından saldırıya uğradı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

"SAĞ GÖZÜME PERDE İNDİ"

Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan genç kız, "Pazarcık ilçesinde yaşıyorum. Hafta içi her gün aynı saatte aynı yolu kullanarak iş yerine doğru yürüyordum. Tarih 16 Ocak Perşembe idi. İş yerime çok az bir mesafe kalmıştı. Karşımdan gelen bir şahsın saldırısına uğradım.

Sol gözüme vurarak bir anlık yere düştüm toparlanamadım. Sağ gözüme perde indi, sol gözümden kanlar aktı. Yardım edin çığlığını attıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Kim tarafından hastaneye götürüldüğümü ve kimler tarafından yardım edildiğimi hatırlamıyorum" dedi.

ZANLI GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüpheliyi yakaladı. Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Y.E.Y'nin tutuklu yargılanması için bir üst mahkemeye itiraz edildi. Tekrar gözaltına alınan zanlı, yeniden sevk edildiği hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.