Pavli Panayırı 115. Yılında Kapılarını Açıyor

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile 1910 yılında kurulmaya başlanan Pavli Panayırı yarın 115. kez gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en eski, Trakya'nın devam eden tek panayırı olma özelliğini taşıyan Pavli, 14 Eylül Pazar gününe kadar misafirlerini ağırlayacak.

Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, Pavli Panayırı'nın 115. kez ülkenin dört bir yanından misafirlerini ağırlayacağını söyledi.

Panayırın Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaştığını anımsatan Hoşgör, herkesi panayıra davet etti.

Pavli Panayırı'nın II. Abdülhamit'in fermanı ile tescillenerek Trakya'nın tek panayırı olma özelliğini taşıdığını dile getiren Hoşgör, "İçerisinde yöresel ürünlerin, el sanatların ve çevirmecilerin bulunduğu, aynı zamanda lunaparkı ile beraber bölgenin en canlı buluşma noktası özelliği taşımaktadır. Gelenekten geleceğe mottosu ile yaşatmaya devam ediyoruz. Geleneğimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için herkesi panayıra davet ediyorum." diye konuştu.

Pavli Panayırı

Panayır, Ergene Nehri kenarında kuruluyor.

Tezgahlar, açık hava lokantaları ile lunaparkın bulunduğu organizasyonda, yöre halkı yıl boyunca hazırladığı yöresel yiyecekler ve giyim eşyalarını satışa sunuyor.

Yöre sakinleri konaklamalarını traktör römorklarında yapıyor.

Roman vatandaşlar ise kendilerine has eğlence anlayışlarıyla panayırın eğlence ayağını diri tutuyor.