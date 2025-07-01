Patrik Bartholomeos'tan Orman Yangınları için Destek Mesajı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Tanrı'dan, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiye ekiplerine ve görevli kurumlara güç ve cesaret vermesini diledi.

Patrikhanenin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Bartholomeos, İzmir, Bodrum, Antalya ve Hatay başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yangından etkilenen vatandaşların yanında olduğunu belirterek, yerel yönetimlere ve bölge halkına destek mesajı iletti.

Bartholomeos, yangınların yol açtığı büyük ekolojik yıkım karşısında derin üzüntüsünü dile getirerek, başta Türkiye'nin itfaiye teşkilatları olmak üzere, vatandaşlara ve yerleşim yerlerini korumak için mücadele eden herkese içten teşekkürlerini sundu.

Patrik Bartholomeos, "Bu zorlu saatlerde Tanrı'dan, itfaiye ekiplerine ve görevli kurumlara güç ve cesaret vermesini diliyoruz. Onların gösterdiği üstün gayret ve görev bilinci için müteşekkiriz. Aynı zamanda dualarımız ve düşüncelerimiz, alevlerden tehdit gören ve endişe içinde olan binlerce vatandaşımızladır." ifadelerini kullandı.

Yangınların tamamen kontrol altına alınmasının öncelikli olduğunu vurgulayan Bartholomeos, "Son alev söndürüldüğü an itibarıyla, ilgili devlet ve yerel makamların, çevre kuruluşlarının rehberliğinde, hep birlikte etkilenen bölgelerin doğal çevresini onarma çalışmalarına destek olmalıyız. Ülkemizin hassas doğasının yeniden yeşermesine katkıda bulunmalı, gelecek nesillerin, bizim büyüdüğümüz güzellikleri yaşayabilmesini sağlamalıyız. Doğal çevremizi koruyarak, tüm insanlığın ortak evi olan gezegenimizi de korumuş oluruz." değerlendirmesini yaptı.