PATENCİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU YERDE BİTTİ - Haberler

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PATENCİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU YERDE BİTTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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FATİH'te bir patencinin, taksiye tutunarak gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuğu dengesini kaybedince yerde bitti.

İSTANBUL (DHA) - FATİH'te bir patencinin, taksiye tutunarak gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuğu dengesini kaybedince yerde bitti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Eminönü Kenndy Caddesi'nde saat 08.10 sıralarında meydana geldi. Bir paten sürücüsü akan trafikte seyir halindeki taksinin bagajına tutunarak ilerledi. Paten sürücüsü bir süre taksiye tutunarak gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuğunu ellerini bırakarak bitirmek istediğinde ise dengesini kaybederek yola düştü. Patenli sürücü, düşmenin etkisiyle elindeki eşyalarla birlikte metrelerce yolda sürüklendi. Patenli gencin tehlikeli yolculuğu bir başka sürücünün cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.

PATENCİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU YERDE BİTTİ

PATENCİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU YERDE BİTTİ

PATENCİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU YERDE BİTTİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul, Paten, Güncel, Haberler

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