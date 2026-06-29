Yeşilçam'ın çölü Patara Kum Tepeleri'nde gün batımı şöleni

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki tarihi Patara Antik Kenti'nde plajın hemen arkasında yer alan altın sarısı kum tepeleri, ziyaretçilerine çöl atmosferi yaşatıyor. Bir zamanlar Yeşilçam filmlerinde de çöl sahnelerinin çekildiği bölge, eşsiz gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Kaş'ta bulunan ve antik dönemden günümüze uzanan tarihi dokusuyla görenleri hayran bırakan Patara, 12 kilometrelik plajıyla da ziyaretçilere eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Plajın hemen arkasında bulunan, rüzgarın şekillendirdiği altın sarısı ve görünümüyle çölü andıran kum tepeleri aynı zamanda Türk sinema tarihine de damga vuran noktalardan birisi olarak biliniyor. Birçok Yeşilçam filminde çöl sahnelerinin çekildiği bölge, gün batımı manzarasıyla da ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Gündüz Patara Antik Kenti'ni gezip, sahilde denize giren tatilciler gün batımında ise kum tepelerine doğru yola çıkıyor. Çıplak ayakla kum tepeleri üzerinde yürüyenler, gün batımını en iyi açıdan izleyebilmek için zirveye tırmanıyor. Güneşin ufuk çizgisine yaklaşmasıyla gökyüzündeki renk cümbüşü görsel şölen sunuyor.

Kum tepelerine sadece manzarayı izlemek isteyenler değil, bu eşsiz gün batımında özel günlerini ölümsüzleştirmek isteyenler de tercih ediyor. Birçok kişi o anları cep telefonlarıyla kaydederken, bazıları da kumlara uzanarak manzaranın keyfini çıkarıyor.

Özellikle son yıllarda sanal medyadaki paylaşımların da etkisiyle popülerliği artan Patara Kum Tepeleri, sunduğu eşsiz gün batımı manzarasıyla bölgenin en önemli çekim merkezlerinden birisi olmaya devam ediyor.

'CARETTALARIN YUMURTLAMA ALANI'

Kum tepelerinde gün batımını izleyen Özgür Öztürk, "Burası çok güzel ama dikkat edilmesi gereken konular var. Burası carettaların yumurtlama alanı. Buraya geçiş için bir bariyer yapılması lazım. Doğa olarak çok güzel bir yer. Burası vakit geçirmek adına, gün batımını izlemek için çok güzel bir bölge. İnsanların tercihlerinden de belli" dedi.

'BURAYA HAYRAN KALDIM'

İzmir'den tatil için bölgeye geldiğini belirten Irmak Cambazoğlu, "Patara'yı çok beğendim. Özellikle kum tepelerine bayıldım. Buraya gün batımını izlemeye geldik. Harika vakit geçiriyoruz ve buraya hayran kaldım. Herkesin gelmesini tavsiye ederim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı