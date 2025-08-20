Patara Antik Kenti Gece Müze Deneyimiyle Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Antalya'nın Kaş ilçesi, Patara Antik Kenti'nin ışıklandırılmasıyla gece müzeciliğiyle de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Milattan önce 1. yüzyılın ortalarında 23 kentten oluşan Likya Birliği'nin başkenti olarak bilinen Patara, meclis binası, tarihi deniz feneri, antik tiyatrosu, İmparator Nero tarafından yaptırılan hamamı, yol kılavuz anıtı, kiliseleri, su kemerlerinin yanı sıra kent kapısı ile de dikkati çekiyor.

Antik kentin simge yapıları arasında 19 metre uzunluğa ve 10 metre yüksekliğe sahip kent kapısı büyüklüğüyle kentin ihtişamını da yansıtıyor.

Kentte bulunan Meclis Binası, Zafer Takı, Deniz Feneri, Antik Tiyatro, Hamam, Yol Kılavuz Anıtı, kiliseler ve tapınaklar antik kalıntılarıyla geçmişteki ihtişamlarını yansıtıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında kentte 12 ay kazı çalışması yürütülüyor.

Patara Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında, ışıklarla aydınlatılarak ziyaretçilere gece saatlerinde de kapılarını açtı.

Işıklandırılmış görkemli yapılarıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunan antik kent, tarih tutkunlarının, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Antik kent özellikle hava sıcaklarının yüksek olduğu yaz döneminde akşam saatlerinde ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

"Tarihi yapılar büyüleyici görünüyor"

Tatilcilerden Selin Altınok, AA muhabirine, Amasya'dan Patara Antik Kenti'ni görmek için geldiklerini söyledi.

Patara Antik Kenti'nde çok güzel bir atmosfer bulunduğunu dile getiren Altınok, "Özellikle yapılan ışıklandırılmayla buradaki tarihi yapılar büyüleyici görünüyor. Bu ortam bizi çok etkiledi. O dönemde bile Likyalılar yapıları çok özenerek yapmışlar. Antik Tiyatrodaki ses o kadar hoşumuza gitti ki akustik ortamı ve ambiyansı çok güzeldi. Buraya bir daha gelmeyi çok isteriz." dedi.

Bölgeyi ziyarete gelen Eren Koçak ise Patara Antik Kenti'nde gece müzeciliğinin başladığını duyduğunu ve ziyarete geldiğini kaydetti.

Gündüzleri hava şartlarından dolayı gezmenin zorluğuna dikkati çeken Koçak, "Gece müzeciliği kapsamında yapılan ışıklandırma çalışmaları sayesinde akşam serinliği ile rahatça gezip görebiliyoruz. Işıkların vermiş olduğu ambiyans büyüleyici bir ortam katmış buraya. Gerek Meclis Binası olsun gerekse Antik Tiyatro ve diğer tarihi yapılar ışıklandırmalarla daha da ön plana çıkmış durumda. Herkese bu büyüleyici ortamı gezip görmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Koçak, kentteki çalışmalarla ziyaretçi sayısının arttığını dile getirdi.