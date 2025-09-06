Haberler

30 yıl sonra bir ilk: Paşinyan'ın uçağı Azerbaycan hava sahasını kullandı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın uçağı, Azerbaycan hava sahasını kullanarak 30 Ağustos'ta çıktığı yurt dışı ziyaretinden 6 Eylül'de aynı güzergahtan döndü. Erivan yönetimi 30 yıl sonra atılan bu adımı, bölgedeki barış süreci ve güven ortamı için önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Azerbaycan tarafı ise henüz resmi açıklama yapmadı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın uçağının, Azerbaycan hava sahasını kullandığı açıklandı. Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, yaptığı açıklamada, Azerbaycan'dan Başbakan Paşinya'ın uçağı için hava sahası geçişi talebinde bulunduklarını ve bu talebe olumlu yanıt aldıklarını bildirdi.

AYNI GÜZERGAH ÜZERİNDEN GERİ DÖNDÜ

Bağdasaryan, Paşinyan'ın 30 Ağustos'ta başladığı yurt dışı ziyaretine Azerbaycan hava sahasını kullanarak çıktığını ve 6 Eylül gecesi aynı güzergah üzerinden ülkeye döndüğünü kaydetti.

BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Bu gelişmeyi bölgede ulaşım hatlarının açılması, barış gündeminin ilerletilmesi ve karşılıklı güven ortamının oluşmasına yönelik pratik bir adım olarak değerlendirdiklerini belirten Bağdasaryan, Nahçıvan uçuşları gerçekleştiren Azerbaycan uçaklarının da uzun süredir Ermenistan hava sahasını kullandığını hatırlattı.

AZERBAYCAN CEPHESİ SESSİZ

Azerbaycan tarafı ise konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapmazken, hava sahasının açılması yönünde alınan bu kararın Karabağ sonrası dönemde Ermenistan'a verilen stratejik bir mesaj olduğu değerlendirmeleri ön plana çıkıyor.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

Ermenistan ülkesini kalkındırabilmek adına çok iyi iş yapıyor darısı suriye ve ırakın başına onlarıda bağlar isek geriye yunanistan kalıyor onlarlada iyi anlaşırsak kimse bizi tutamaz artık.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
