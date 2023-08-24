Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, 4 yılda ilçeye büyük hizmetler sundu

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, 2019 yerel seçimlerinden bu yana ilçede gerçekleştirdiği çalışmalarla halkın takdirini kazandı. Termal turizmde zirveye çıkmayı hedefleyen Dölekli, kaplıca sayısını artırdı ve atıl durumdaki kaplıca otelini modern bir tesis haline getirdi. Ayrıca, öğrencilere ulaşım desteği sağlayarak eğitimde önemli bir destekçi oldu. Başkan Dölekli, 4 yılda gerçekleştirdikleri hizmetlerle gurur duyduklarını belirtti.

2019 yerel seçimlerinde Pasinler Belediye Başkanlığa seçilen Ahmet Dölekli, aradan geçen 4 yıllık sürede yaptığı çalışmalar ile ilçe halkının yüzünü güldürdü.

Erzurum'un özellikle termal turizm anlamında önemli ilçelerinden biri olan Pasinler'de Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'nin 4 yıla sığdırdığı çalışmalar ilçenin adeta kaderini değiştirdi.

"Devlet, vatandaşa değer vermekle yükümlüdür. Çünkü devletin varoluşunun nedeni vatandaşa hizmet etmektir" diyerek Pasinler ilçesine önemli hizmetler gerçekleştiren Başkan Ahmet Dölekli, İlçe halkının da büyük beğenisi kazandı.

Hedef termalde zirveye çıkmak

Rutin Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra İlçenin kaplıca turizminde daha etkin olması için kolları sıvayan Başkan Dölekli, daha önce 1 olan kaplıca sayısını 3'e çıkarmakla kalmayıp birde atıl duruma düşen kaplıca otelini de tadilata alarak modern bir tesis haline getirdi. Mesire alanlarının yanı sıra kaplıca turizminde adeta altın yılını yaşayan Pasinler ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Döleklinin en büyük hedefi ise Türkiye'de Pasinler ilçesini termal turizm de zirveye çıkarmak. İlçeye bağlı 92 mahallede taziye evlerinin yanı sıra köy konakları ve sosyal yaşam alanlarını da vatandaşların hizmetine sunan Başkan Dölekli özellikle eğitim de öğrencilerin en büyük destekçisi oldu. "Öğrencilere hizmet etmek demek aydınlık bir gelecek için insanlığa hizmet etmek demektir" düsturu ile yola çıkan Başkan Dölekli her yıl öğrenciler için ulaşım desteği sağlıyor.

4 yıla büyük hizmetler sığdırdık

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, "4 yıla büyük hizmetler sığdırdık. Vatandaşımızın sorunlara asla duyarsız kalmadık. Gönül Belediyeciliği noktasında yediden yetmişe her kesimin yanında yer alıyoruz. Seçildiğimiz günde söyledik bugünde söylüyoruz, biz oturma değil hizmet etmeye talip olduk ve bunu da elimizden geldiğinde yapmaya gayret ediyoruz. 10 yıla sığmayan hizmetleri biz 4 yıla sığdırdık. Bununda gurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Durmak yok yola devam

Büyük kaplıca alanında yapılan peyzaj çalışması ile bölgeye modern bir görünüm kazandırıldığını anlatan Başkan Dölekli, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Tenzile Erdoğan Kadın Konuk Evi, Muhtarlar dernek binası ilçede yakın zamanda hizmete girdi. Görev süremiz boyunca öğrencilerimize ücretsiz ulaşım imkanı sağladık. İlçemiz merkezinde ve kırsalında ikamet edip öğrenimlerini Erzurum'da devam ettiren orta okul, lise, üniversite ve dershane öğrencisi 750 öğrencinin ulaşım masrafı belediyemiz bünyesinde karşılanmaktadır. İlçemiz merkezinde 750 öğrenciye ücretsiz şehir içi servis imkanı sağlıyoruz. Reşadiye, Emirşeyh, Yiğittaşı, Kotandüzü, Yeni, Sunak (pulur), Saksı mahallelerimizde taziye evleri yapıldı. Uluslararası güreş organizasyonu ve tarihi karakucak güreşlerini devam ettiriyoruz. Mahallelerimizde parke kilit taşı uygulaması ile vatandaşlarımıza rahat bir yaşam imkanı sağladık. Hasankale asma köprüsü yeniden revize edilerek hizmete sokuldu. İhtiyaç sahipleri vatandaşlara münferit ev inşası yapmaya devam ediyoruz. Kırsalda tıkanan sulama kanallarının açılması için sürekli sahada oluyoruz. Gazi Albay Yakup Kutman Millet Bahçesinde rehabilitasyon çalışmaları tamamlandı. Yeni sanayi sitesi çevre düzenlemesi yapılarak buradaki esnafımızın standartlarını geliştirdik. Camii ve imamevi tadilatları konusunda gerekli çalışmaları periyodik olarak sürdürüyoruz. Pasinler termal aile kabinleri yeniden yapılarak halkımızın hizmetine sunuldu. Termal su sondajı konusunda 800 metrede ilçe tarihinin en büyük termal kaynağı bulundu. Pasinler sıla tatil evleri yapımı tamamlandı." - ERZURUM