Rapor: ABD Hariç Bölge Dışı Ülkeler, Pasifik Okyanusu'nun Batısında Askeri Güçlerini Artırmaya Devam Ediyor

Beijing merkezli bir düşünce kuruluşunun raporuna göre, 2025 yılında ABD hariç bölge dışı ülkeler Pasifik Okyanusu'nun batısında askeri varlıklarını genişletti; 48 savaş gemisi 610 gün faaliyet gösterdi, askeri uçaklar yaklaşık 1.500 sorti yaptı. Raporda, bu hamlelerin birincil hedefinin Çin olduğu belirtildi.

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Beijing merkezli denizcilik düşünce kuruluşu Güney Çin Denizi Stratejik Durum Araştırma İnisiyatifi'nin "2025 Yılında ABD Hariç Bölge Dışı Ülkelerin Pasifik Okyanusu'nun Batısında Yürüttüğü Askeri Faaliyetler Raporu" yayımlandı.

Salı günü açıklanan raporda, 2025'te Pasifik Okyanusu'nun batısında askeri varlıklarını genişletmeye devam eden ABD hariç bölge dışı ülkelerin, keşif devriyeleri düzenlediği, Taiwan Boğazı'ndan geçiş yaptığı ve ileri konuşlandırmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Henüz tamamlanmamış istatistiklere dayanan rapora göre, geçen yıl çoğunluğu Avrupa, Okyanusya ve Kanada'dan olmak üzere 48 savaş gemisi bölgede faaliyet gösterdi.

Söz konusu gemilerin toplam 610 gün faal olduğu kaydedilerek, bunun, günde ortalama iki geminin devriye görevi gerçekleştirdiği anlamına geldiği ifade edildi.

Rapora göre geçen yıl Pasifik Okyanusu'nun batısında Avustralya, Kanada ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu bölge dışı ülkelere ait askeri uçaklar yaklaşık 1.500 sorti yaptı. Mürettebatın görev sırasında sinyal cihazlarını kapatma ihtimali dikkate alındığında bu tür operasyonların sayısının daha fazla olabileceği kaydedildi.

2025 yılında önce Fransa, sonra da İngiltere, Pasifik Okyanusu'nun batısında kendi uçak gemisi taarruz gruplarını konuşlandırmıştı. Raporda, geleneksel deniz güçlerinin büyük platformlar ve görev grupları konuşlandırmasının, bu güçlerin görünürlüklerini artırmaya yönelik ana taktiğe dönüştüğü belirtildi.

İnisiyatifin direktörü Hu Bo, bu ülkelerin Pasifik Okyanusu'nun batısındaki askeri hamlelerine yönelik söylemlerini özenle hazırladıklarına dikkat çekerek, buna rağmen bu hamlelerin birincil hedefinin Çin olduğunun açık olduğunu ifade etti.

Çin'in "Güney Çin Denizi'nde hakimiyet kurmayı hedeflediği" gibi siyasallaştırılmış ya da abartılı iddialara dayanarak rasyonel olmayan şekilde politika geliştirme konusunda uyarıda bulunan Hu, "Çin'in ve bu ülkelerin denizcilik kuralları arasındaki farklılıklar, askeri yöntemlerle değil, diyalog, görüşme ve koordinasyon yoluyla çözüme kavuşturulmalıdır" dedi.

