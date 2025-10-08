Parkta Tartıştığı Kişiyi Öldüren Sanık: 'Kimseden Çocuğunu Yetim Bırakmak İstemiyorum'

1) PARKA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ ÖLDÜREN SANIK: KİMSENİN ÇOCUĞUNU YETİM BIRAKMAK İSTEMEDİM

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde parkta çıkan tartışmada Hasan Hüseyin Osmanoğlu'nu (34) tabancayla vurarak öldüren Hikmet Şaban'ın yargılanmasına başlandı. Şaban, duruşmada Osmanoğlu'nun sosyal medyadan eşiyle görüştüğünü belirterek, "Benim de çocuklarım var. Kimsenin çocuğunu yetim bırakmak istemedim. Öldürme amacım yoktuö dedi.

Olay, geçen 29 Mart'ta akşam saatlerinde Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Bulvarı'ndaki parkta meydana geldi. Hasan Hüseyin Osmanoğlu ile Hikmet Şaban parkta buluştu. Burada çıkan tartışmada Şaban yanında taşıdığı tabancayla Osmanoğlu'na 3 el ateş etti. Mermilerin göğsüne isabet ettiği Osmanoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İlçede fırıncılık yaptığı öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Osmanoğlu'nun cenazesi memleketi Trabzon'da defnedildi. Cinayet şüphelisi Şaban ve saklanmasına yardım ettiği değerlendirilen A.A. ile E.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Şaban tutuklanırken, A.A. ve E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede; Hikmet Şaban'ın, Hasan Hüseyin Osmanoğlu'nu 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, tutuksuz sanıklar A.A. ile E.Ç.'nin ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

'KİMSENİN ÇOCUĞUNU YETİM BIRAKMAK İSTEMEDİM'

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Hikmet Şaban ile tutuksuz sanıklar A.A. ve E.Ç. ve taraf avukatları katıldı. Söz verilen Şaban, Osmanoğlu'nun eşiyle sosyal medya üzerinden görüştüğünü, Osmanoğlu'nun bu durumu öğrendiğini, o sıralarda da karısının kendisine ve çocuklarına kötü davrandığını ileri sürdü. Olay günü iftardan sonra bir kamelyaya giderek oturduğunu, bir süre sonra Osmanoğlu ve ağabeyi H.İ.O.'nun yanına gelerek tartıştıklarını söyledi. Şaban, "Ben ayağa kalkmaya çalışırken H.İ.O. kolumu tuttu ve silah 3 el ateş aldı ardından Osmanoğlu yere düştü. H.İ.O. ile boğuşmaya başladık. Osmanoğlu'nun üzerine düştük. H.İ.O. bana küfrederek olay yerinden koşarak ayrıldı. Ben de olay yerinden kaçtım. Benim de çocuklarım var. Kimsenin çocuğunu yetim bırakmak istemedim. Öldürme amacım yoktu. Tahliyemi istiyorumö dedi.

TUTUKSUZ SANIKLAR OLAYDAN HABERDAR OLMADIKLARINI ÖNE SÜRDÜ

Olay yerinden kaçtıktan sonra tutuksuz sanıklar A.A. ve E.Ç. ile buluştuğunu anlatan Hikmet Şaban, kendisini barakaya bıraktıklarını belirtti. Tutuksuz sanık E.Ç. ise olay günü babasının aradığını ama telefondaki kişinin babası olmadığını, kendisini eve çağırdığını, eve gittiğinde Şaban'ı gördüğünü söyledi. Tutuksuz sanık A.A. ise olay günü işte olduğunu ve E.Ç.'nin gelip kendisini aldığını, daha sonra tekrar evine bıraktığını anlattı. Olaydan haberdar olmadıklarını söyleyen E.Ç. ve A.A. beraat talebinde bulundu.

'BEN ONA TEMAS ETTİĞİMDE ATEŞLEMEYİ BİTİRMİŞTİ'

Tanık olarak ifade veren H.İ.O., "Kardeşimin çağırması üzerine çalıştığı yere gittim. Hikmet Şaban iş yerinin karşısındaki çardakta oturuyordu. Konuşmak için yanına gittik. Şaban, 'Ben konuşmayacağım Hüseyin konuşacak' dedi. Ben kardeşime, Şaban'dan uzaklaşmasını söyledim. Karşısına oturdu bir dakika geçmeden silahı doğrulttu, Şaban'ın üstüne atladım. Orada biraz boğuştuk sonra gitti. Toplam 3 el ateş edildi. Ben ona temas ettiğimde ateşlemeyi bitirmişti. Ardından yardım çağırmak için iş yerine koştum" dedi.

Mahkeme heyeti, Hikmet Şaban'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.