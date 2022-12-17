Paris'te sokakta vurulan üniversiteli Akın, öldü

FRANSA'nın başkenti Paris'te okul çıkışı evine giderken sokakta başından vurulan mimarlık fakültesi öğrencisi Trabzonlu Akın Genç (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, perşembe günü akşam saatlerinde Paris'te Aulnay Sous Bois'de meydana geldi. Kentte güzel sanatlar fakültesinde mimarlık eğitimi gören Trabzonlu Akın Genç, okul çıkışı evine giderken kimliği belirsiz bir kişinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu. Kanlar içerisinde yerde kala Genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç'in ölümü ile ilgili Fransız polisi soruşturma başlatırken, cenazenin otopsi sonrası defnedilmek üzere Trabzon'a getirileceği öğrenildi. 2 kardeşi olan Akın Genç'in ailesi ile birlikte ülkede yaşadığı öğrenildi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris'te Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık öğrencisi Trabzonlu evladımız Akın Genç'in okuldan dönerken açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği haberini aldık. Merhum kardeşimize Rabbimden rahmet Genç ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

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