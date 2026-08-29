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Paris'te Filistin'e destek yürüyüşü

Paris'te Filistin'e destek yürüyüşü
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Paris'te göstericiler, Filistin'e destek için zeytin dalları ve Filistin bayraklı uçurtmalarla yürüdü. Gazze'deki soykırımı protesto eden grup, esirlerin serbest bırakılmasını talep etti ve İsrail'in uçurtma tehditlerini kınadı.

Fransa'nın başkenti Paris'te göstericiler, Filistin'e destek için ellerinde zeytin dalları ve uçurtmalarla yürüdü.

Filistin destekçileri, Paris'in tarihi Bastille Meydanı yakınlarında bir araya geldi.

Göstericiler, yağmurlu havaya rağmen başkentin merkezindeki Masumlar Çeşmesi istikametinde yürüdü.

Barışı temsil eden ve Filistin kültüründe önemli bir yere sahip zeytin dallarını taşıyan göstericiler, "Gazze'de soykırım var, susmayacağız" ve "10 bin Filistinli esiri serbest bırakın" sloganları attı.

Göstericiler, Gazzeli çocukların uçurtmalarla oynama haklarından mahrum bırakılmasına tepki olarak Filistin bayrağı motifli uçurtmalar da uçurdu.

Doktorlar da dahil tüm Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını talep eden göstericiler, İsrail'in alıkoyduğu bazı Filistinlilerin alınlarını numarayla işaretlemesine tepki olarak yüzlerine ve kollarına rakamlar yazdı.

Alnında "44" numara işaretli olan bir gösterici, "Esirlerin üzerindeki numaralar, sizlere bir şey hatırlatmıyor mu?" yazılı döviz taşıdı.

Gazze'den uçurulan uçurtmalar

Geçen hafta sonu İsrail basını, Gazze Şeridi'nden uçurulan uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşimlerine düştüğünü ve İsraillilerde tedirginliğe yol açtığını iddia etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu konuda bir güvenlik toplantısı düzenlemiş, uçurtma uçurulmaya devam edildiği takdirde saldırıları artırma ve Filistinlileri zorla yerinden etme tehdidinde bulunmuştu.

Hamas, söz konusu uçurtmaların çocuklar tarafından uçurulduğunu ve İsrail'in Gazze'ye saldırı için bunu "bahane" olarak kullandığını kaydetmişti.

İsrail'in uçurtmalar üzerinden sürdürdüğü tehditler, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 3 yıldır ağır bombardıman ve abluka altında yaşayan Filistin halkı ve özellikle de çocuklar arasında korkuya yol açmıştı.

Gazze'de uçurtmalarla oynama haklarından mahrum bırakılan Filistinli çocuklar arasında ellerindeki uçurtmaları denize atanlar olduğu gibi parçalayarak tepki gösterenler de olmuştu.

Kaynak: AA
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