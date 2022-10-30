Paris'te Çikolata Festivali Başladı

Ünlü çikolata festivali Salon du Chocolat, 28 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Paris'te bulunan Versailles Sergi Merkezi'ne geri dönüyor.

Etkinlik ziyaretçilerine sayısız programlarıyla hoşça vakit geçirtiyor. Tadımlar, atölyeler ve canlı çikolata kostümü gösterileri hep kakaonun enfes kokusunun çikolata severleri cezbettiği Salon du Chocolat etkinlikleri.

SES 1 (Fransızca): PASCAL POCHON, Çikolatacı:

"Yarattıklarımla, çikolatada bulunan duyguların birazını müşterilerime getirmek istiyorum. Çünkü çikolata birçok şeyle birleştirilebilecek bir malzeme; çiçekli, meyveli veya başka şekillerde olabilir. Farklı şeyleri takdir etmeye başladığımızı görebilirsin ve bugün burada kendi kültürlerini de katarak çikolata ile harika şekillerde çalışan yabancıları da görüyoruz."

SES 2 (Fransızca): ALİA, Ziyaretçi:

"Evet, bugün Salon du Chocolat'ya ilk gelişim. Tüm farklı çikolata yaratıcılarını görme şansımız oldu, hatta birçok ünlü pasta şefi ve çikolatacıyı. Bu harika."

SES 3 (Fransızca): CORALİE, Ziyaretçi:

"Evet, Salon du Chocolat'a birlikte ilk gelişimiz. (Festivali) gezdik. Mutluyuz. Çünkü bu ailecek güzel bir gezi ve biz ona mümkün olan biraz farklı çikolata türlerini göstermek istiyoruz. Yani bu gerçekten de dükkanlarda bulabileceğinizden farklı bir şey."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Paris'ten bildiriyor. (XHTV)