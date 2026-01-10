Haberler

Paris'te ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi protesto edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşine yönelik ABD'nin askeri müdahalesi protesto edildi. Yüzlerce kişi, Bastille Meydanı'nda toplanarak, saldırılara ve yaptırımlara karşı çıkarak Venezuela halkıyla dayanışma ifade etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesi protesto edildi.

Ülkedeki farklı partilerin çağrısıyla Bastille Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalede bulunarak Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoymasına tepki gösterdi.

Ellerinde "Maduro'yu salın" ve "Emperyalist saldırıya hayır, halkların egemenliğine evet" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "(ABD Başkanı Donald) Trump defol, Venezuela sana ait değil" sloganları attı.

Göstericiler, ABD'nin Karayipler'den çekilmesini talep ederek, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.

Venezuela halkının kendi geleceğine egemen bir şekilde karar verebilmesi çağrısında bulunan göstericiler, bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasını istedi.

Gösteriye, Filistin destekçileri de katıldı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Gece baskınında gözaltına alınan Can Yaman'la ilgili karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Djiku'nun derbi paylaşımı olay oldu

Fener'in eski yıldızının derbi paylaşımı olay oldu
Terör örgütü YPG/SDG, Halep Valilik Binası'na kamikaze İHA ile saldırı düzenledi

YPG rahat durmuyor! Giderken şehrin cam damarını İHA ile vurdular
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Galatasaray'da şok kadro dışı

Galatasaray'da şok kadro dışı
Djiku'nun derbi paylaşımı olay oldu

Fener'in eski yıldızının derbi paylaşımı olay oldu
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum

Sosyetenin ünlü isminin pahalılık isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?