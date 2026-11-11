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Paris'te 9. Barış Forumu çok taraflı işbirliği çağrısıyla başladı

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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 9. Paris Barış Forumu salı günü başladı. Forumda güvenlik, iklim, teknoloji ve kalkınma alanlarındaki küresel zorluklarla mücadele için çok taraflı işbirliğini güçlendirme çağrısı yapıldı.

PARİS, 11 Kasım (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 9. Paris Barış Forumu, 10 Kasım 2026.

9. Paris Barış Forumu salı günü Fransa'nın başkenti Paris'te başladı. Etkinlikte güvenlik, iklim, teknoloji ve kalkınma alanlarındaki küresel zorluklarla mücadele için çok taraflı işbirliğini güçlendirme çağrısı yapıldı. (Fotoğraf: Wu Huiwo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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