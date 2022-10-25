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Parçalı Güneş tutulmasına Pakistan'da yoğun ilgiÇocuklar iyileşmeleri için kuma gömüldü

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- Parçalı Güneş tutulmasına Pakistan'da yoğun ilgi Çocuklar iyileşmeleri için kuma gömüldü Yılın ikinci ve son tutulması olan parçalı Güneş tutulması Pakistan'da yoğun ilgi görürken, Karaçi'de bazı aileler çocuklarını deniz kenarına götürerek iyileşmeleri için kuma gömdü.

- Parçalı Güneş tutulmasına Pakistan'da yoğun ilgi

Çocuklar iyileşmeleri için kuma gömüldü

KARAÇİ - Yılın ikinci ve son tutulması olan parçalı Güneş tutulması Pakistan'da yoğun ilgi görürken, Karaçi'de bazı aileler çocuklarını deniz kenarına götürerek iyileşmeleri için kuma gömdü.

Yılın ikinci ve son Güneş tutulması gerçekleşti. Pakistan'ın birçok şehrinde izlenebilen parçalı Güneş tutulmasına halk yoğun ilgi gösterdi. Pakistan'da yerel saatle 13.58'de başlayan tutulma, 18.02'de sona erdi. Güneş tutulması başkent İslamabad, Karaçi, Lahor, Peşaver, Quetta ve diğer birçok şehirde görüldü.

Çocuklar tutulma sırasında kuma gömüldü

Karaçi'de bazı aileler Güneş tutulması sırasında deniz kenarına götürdükleri çocuklarını kuma gömdü. Bedenlerinin yarısı kuma gömülen felç ve benzeri kronik hastalıkları olan çocukların, güneş ışınları sayesinde iyileşeceklerine inanılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Pakistan Karaçi Güneş Güncel Haberler

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