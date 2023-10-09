Paramount yapımı 'Tulsa King' dizisi TV+'ta yayınlanacak

Paramount yapımı 'Tulsa King' dizisi, 12 Ekim'den itibaren Türkiye'de sadece TV+'ta yayınlanacak. Ünlü oyuncu Sylvester Stallone'un başrolünde olduğu suç draması olan dizi, New York'lu bir mafya babası olan Dwight 'The General' Manfredi'nin hikayesini anlatıyor. Yapımcılığını Terence Winter'ın üstlendiği dizi, her hafta iki yeni bölümle ekrana gelecek.

Paramount yapımı "Tulsa King" dizisi, 12 Ekim'den itibaren Türkiye'de sadece TV+'ta yayınlanacak.

Turkcell açıklamasına göre, dijital içerik platformu TV+, dünya genelinde beğeniyle izlenen yapımları ekran tutkunlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Ekim ayında da dizi, film, spor, belgesel, çocuk gibi farklı kategorilerdeki içerikler TV+ ekranlarına geliyor.

Bu ay dizi kategorisinde öne çıkan yapımlar arasında "Tulsa King" yer alıyor. Ünlü oyuncu Sylvester Stallone'un aynı zamanda ilk dizisi olan Tulsa King, 10 bölümlük ilk sezonuyla Türkiye'de sadece TV+'ta yayınlanacak.

Başrolünde Sylvester Stallone'un oynadığı bir suç draması olan Paramount yapımı Tulsa King, New York'lu bir mafya babası olan Dwight "The General" Manfredi (Stallone) üzerine yoğunlaşıyor. 25 yıllık esaretten sonra hapishaneden çıkan "The General", patronu tarafından iş kurması için Tulsa'ya sürgün ediliyor.

Bu mafya ailesinin çıkarlarını gözetmeyeceğini fark eden Dwight, kendi suç ekibini kurmaya başlıyor. 10 bölümden oluşan Tulsa King, 12 Ekim'de birinci sezonuyla sadece TV+'ta yayınlanacak ve her hafta iki yeni bölümle ekrana gelecek.

Yapımcılığını The Sopranos ve Boardwalk Empire gibi suç dramalarının başarılı ismi Terence Winter'ın üstlendiği dizinin yaratıcısı ise Taylor Sheridan. Bu ay TV+'lı ekran tutkunları, Tulsa King'in yanı sıra Dizi, Film, Belgesel ve Çocuk kategorilerinde platforma yeni eklenen çok sayıda içerikle keyifli vakit geçirecek.