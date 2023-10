Haberler ›› Güncel ›› Paramount yapımı 'Tulsa King' dizisi TV+'ta yayınlanacak

Paramount yapımı 'Tulsa King' dizisi TV+'ta yayınlanacak

Paramount yapımı 'Tulsa King' dizisi, 12 Ekim'den itibaren Türkiye'de sadece TV+'ta yayınlanacak. Ünlü oyuncu Sylvester Stallone'un başrolünde olduğu suç draması olan dizi, New York'lu bir mafya babası olan Dwight 'The General' Manfredi'nin hikayesini anlatıyor. Yapımcılığını Terence Winter'ın üstlendiği dizi, her hafta iki yeni bölümle ekrana gelecek.