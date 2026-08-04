Paramount Group, ASELSAN'ın ASELFLIR-500 Sistemini Mwari Uçağına Entegre Etti

(ANKARA) - Güney Afrika merkezli havacılık ve savunma şirketi Paramount Group, ASELSAN'ın ASELFLIR-500 elektro-optik hedefleme sistemini Güney Afrika'da üretilen Mwari hafif taarruz ve keşif uçağına entegre etti. Şirketler, entegrasyonun belirli bir müşteri talebinden ziyade yeni uluslararası pazarlara erişim fırsatı sunduğunu açıkladı.

Paramount Group, ASELSAN'ın ASELFLIR-500 elektro-optik hedefleme sistemini, Güney Afrika'da üretilen Mwari hafif çok maksatlı uçağına entegre etti. Paramount Group, entegrasyonu 27 Temmuz'da duyururken, ASELSAN da 28 Temmuz'da çalışmayı doğruladı.

Ancak iki şirket de ASELFLIR-500 kulesinin monte edildiği Mwari'nin deneme uçuşu gerçekleştirdiğine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

ENTEGRASYONDA BELİRLİ BİR MÜŞTERİ TALEBİ AÇIKLANMADI

Paramount Group ve ASELSAN, Mwari'ye ASELFLIR-500 entegrasyonunun ticari yönüne dikkati çekti. Paramount'un açıklamasında, entegrasyonun ASELSAN'ın kabiliyetlerine aşina olan pazarlarda Mwari programı için "yeni fırsatlar" yaratma potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

ASELSAN da çalışmanın yeni uluslararası pazarlara erişimi desteklemesinin beklendiğini açıkladı.

Şirketlerin açıklamalarında, entegrasyonun arkasında belirli bir müşteri talebi bulunduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı. Ayrıca bu konfigürasyon için herhangi bir mühimmat entegrasyon programı, uçuş test takvimi veya ilk müşteri açıklanmadı.

ASELSAN'IN ULUSLARARASI PLATFORM ENTEGRASYONLARI GENİŞLİYOR

ASELSAN açısından Mwari entegrasyonu, şirketin Türk platformlarının yanı sıra Güney Afrika menşeli bir hava platformunda da ürünlerinin kullanılmaya başlanması anlamına geliyor. Gelişme, ASELSAN'ın Çelik Kubbe hava savunma üretiminin genişletilmesi amacıyla temmuz ayında imzaladığı 1,47 milyar avroluk sözleşmenin ardından gerçekleşti.

ASELFLIR-500'ün Mwari'ye entegrasyonu, Türk savunma sanayi şirketlerinin Avrupa'nın yeniden silahlanma sürecinin etkisiyle NATO pazarlarına giriş yaptığı bir dönemde gerçekleşirken, ASELSAN'ın güdüm teknolojileri alanındaki çalışmalarını KIZILELMA için geliştirilen TOYGUN gibi yerli mühimmatlara da genişlettiği bir sürece işaret ediyor.

ASELFLIR-500, 20'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ EDİLDİ

ASELSAN'ın ASELFLIR-500 sistemi, yüksek çözünürlüklü orta dalga kızılötesi kamera, 8 megapiksellik gündüz görüş kanalı ve yüksek çözünürlüklü kısa dalga kızılötesi kanaldan oluşan 15 inçlik gimbal sistemine sahip. Yaklaşık 54 kilogram ağırlığındaki sistem, 480 milimetreye 520 milimetre ölçülerinde bulunuyor. Dört eksenli gimbal üzerine yerleştirilen sistemde optikler iki eksenli stabilize edilirken, 360 derece sürekli dönüş kabiliyeti bulunuyor.

Sistem ayrıca, yaklaşık 35 kilometre menzile sahip lazer mesafe ölçer ve lazer işaretleyicinin yanı sıra lazer pointer ve aydınlatıcı ile lazer nokta takip sistemi taşıyor. ASELSAN, lazer işaretleyicinin NATO kodlu mühimmatlarla uyumlu olduğunu belirtiyor. ASELSAN, ASELFLIR-500'ü 15 inçlik bir gövde içerisinde 20 inçlik faydalı yük performansı sunan bir sistem olarak tanımlıyor. Şirket, optik kanallardaki görüntü kalitesinin artırılması amacıyla derin öğrenme algoritmalarından da yararlanıyor.

ASELFLIR-500, Şubat 2024'te seri üretime girdi ve o tarihten bu yana 20'den fazla ülkeye ihraç edildi. Sistemin Bayraktar TB2 ve TB3 dahil olmak üzere farklı platformlarla entegrasyonları bulunuyor.

MWARI 10 SAATE KADAR HAVADA KALABİLİYOR

Mwari, iki mürettebatlı, itici pervaneli, tandem koltuk düzenine ve değiştirilebilir görev sistemleri bölmesine sahip Advanced High Performance Reconnaissance Light Aircraft tasarımından geliştirildi. Uçak, 950 şaft beygir gücüne sahip PT6A-66B turboprop motor kullanıyor. 10 saate kadar havada kalabilen Mwari, kanat altında altı silah istasyonuna sahip. Uçağın seyir hızı yaklaşık 230 knot, görev menzili ise yaklaşık 1150 deniz mili.

Paramount Aerospace Industries Üst Yöneticisi Mike Levy, itici pervaneli tasarım ile tandem koltuk düzeninin pilotlara "emsalsiz görüş" sağladığını belirtti. Mwari'nin sipariş portföyü ise sınırlı kalırken, müşterilerin büyük bölümü açıklanmadı. Paramount Aerospace Industries, Eylül 2022'de adı açıklanmayan bir müşterinin dokuz uçak sipariş ettiğini ve teslimatların başladığını duyurdu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti de 2023'te birkaç uçak sipariş etti.

Mozambik de Mwari'yi kullanan ülkeler arasında yer alıyor. Wonderboom tesisindeki üretim kapasitesinin yılda üç uçak olduğu, talep olması halinde bu sayının beşe çıkarılabileceği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA