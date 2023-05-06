Para Masa Tenisi Milli Takımı, Slovenya Açık turnuvasında mücadele edecekPara Masa Tenisi Milli Takım Teknik Direktörü Yusuf Kılınçkaya: En fazla kota ve madalya alan branş olmak istiyoruzParalimpik Milli sporcu Ali Öztürk: Paralimpikte en başarılı branş bizizAlper ŞAŞMAZ - Ercan ATA /...

Para Masa Tenisi Milli Takımı, Slovenya Açık turnuvasında mücadele edecek

Para Masa Tenisi Milli Takım Teknik Direktörü Yusuf Kılınçkaya: En fazla kota ve madalya alan branş olmak istiyoruz

Paralimpik Milli sporcu Ali Öztürk : Paralimpikte en başarılı branş biziz

Alper ŞAŞMAZ - Ercan ATA / ANKARA, (DHA)- Para Masa Tenisi Milli Takımı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na puan veren 4 ayrı turnuva serisine başlıyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na bağlı olduğu dönemde faaliyetleri alan yönetim tarafından 3 turnuvaya katılamayan Para Masa Tenisi Milli Takımı, branş olarak Masa Tenisi Federasyonu'na bağlanmasının ardından ilk puan maçı için 9 Mayıs'ta Slovenya'da yapılacak olan Para Masa Tenisi Slovenya Açık turnuvasına katılacak. Slovenya Açık turnuvasında mücadele edecek olan Para Masa Tenisi Milli Takımı'nın teknik direktörü Yusuf Kılınçkaya ve Milli sporcu Ali Öztürk, hazırlık dönemi ve hedefleri ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"PARİS'TE EN FAZLA KOTA VE MADALYA ALAN BRANŞ OLMAK İSTİYORUZ"

Paralimpik Oyunları'nda en fazla madalya kazanan branş olduklarını ifade eden Para Masa Tenisi Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Kılınçkaya, "Biz 2024 Paris'te en fazla kota alan ve en fazla madalya kazanan branş olmak istiyoruz. Kasım ayında dünya şampiyonası oynadıktan sonra 3 turnuvaya gidemedik. Bir geçiş yapıldı ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'na alt branş olarak bağlandık. Federasyon yetkilileri turnuvalar için çözüm üretti ve hedeflediğimiz 4 turnuvaya gideceğiz. İlk olarak Slovenya, ardından Polonya, sonra Çekya turnuvası ve ardından Avrupa şampiyonasına gideceğiz. Bu organizasyonlarla turnuva kotasını tamamlamış olacağız. Tecrübeli bir takımız, en fazla madalyayı bu zamana kadar çıkarmış bir ekibiz" dedi.

"DÜNYA ŞAMPİYONASI KADAR BÜYÜK BİR TURNUVA"

Alttan gelen gençlerle milli takıma takviye yaptıklarını, Merve Cansu Demir ve İrem Oluk'un şampiyon rakiplerini yenerek madalya kazandıklarını belirten Kılınçkaya, "Slovenya'da dünya şampiyonası kadar büyük bir turnuva oynayacağız. Rakiplerimizi göreceğiz, rakiplerimiz bizi görecek. Bununla ilgili tecrübe elde edeceğiz ve ileriye dönük turnuvalara hazırlığımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.

"AVRUPA'NIN GÖZÜ HEP ÜZERİMİZDE"

Dünya şampiyonasında gümüş madalya kazanan paralimpik masa tenisçi Ali Öztürk ise yüksek tempoda hazırlıklara başladıklarını ifade ederek, "Paris'te yarışmak için puan toplayacağız. Paris'te güzel bir kura çekip ülkemize altın madalya getirme hedefindeyiz. Takım olarak en iyi seviyeye yavaş yavaş çıkıyoruz. Birden çıkmak istemiyoruz, birden çıkarsak zamanla düşüş yaşarız. O nedenle yavaş tempoyla çıkıyoruz. İnşallah Slovenya turnuvasından güzel puanlar alarak döneceğiz. Haftanın 5 günü antrenman yapıyoruz. Turnuvada yaptığımız maçlar artık bizi yormuyor. Bizim için kolay turnuvalar. Şu anda en başarılı branşız ve 2017 yılında Avrupa'da rekor kırmıştık. 14 madalya almıştık. Avrupa'nın gözü hep bizim üzerimizde. Tokyo'da 4 madalya almıştık, inşallah Paris'te de 5-6 madalya hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Slovenya Açık Para Masa Tenisi turnuvasında mücadele edecek olan Milli Takımın kadrosu şu şekilde:

KADINLAR: Nergiz Altıntaş, Merve Cansu Demir, İrem Oluk, Kübra Korkut, Hatice Duman ve Neslihan Kavas

ERKEKLER: Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Ali Öztürk ve Hamza Çalışkan

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