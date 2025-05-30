Papara soruşturmasında 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Papara soruşturmasında 13 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Papara soruşturmasında 13 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Papara'ya yasa dışı bahis soruşturmasında şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında Papara dahil 10 şirkete kayyum atanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya soruşturma kapsamında el konulan mal varlıklarının toplam değerinin 5 milyar lira olduğunu bildirmişti.

Yasa dışı bahisle mücadelede kapsamında elektronik ödeme sistemi hizmeti veren Papara'ya yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan aralarında şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

EL KONULAN MAL VARLIĞI 5 MİLYAR TL

Soruşturmada bazı mal varlıklarına da el konuldu. El konulan mal varlıkları arasında yat, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 araç, yedi daire bulunuyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soruşturma kapsamında el konulan mal varlıklarının toplam değerinin 5 milyar lira olduğunu bildirdi.

"YASA DIŞI BAHİSTE PARA TRANSFERİNİ KOLAYLAŞTIRDI"

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve başka kurumlardan alınan raporlara göre, yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara'nın sistematik ve yoğun şekilde kullanıldığı, şirketin bu suçu işlenmesini ve suçun işlenmesinde para transferini kolaylaştırdığı aktarıldı.

TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.'ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Kullanıcıların ödeme ve fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır." denildi.

26 BİN HESAP 102 FARKLI SİTEDE KULLANILDI

Bu kapsamda yapılan analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102'sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu meblağın platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, devamında ise suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı belirtildi. Bu hesaplar aracılığıyla oynatılan yasa dışı bahis tutarının 12 milyar 879 milyon 558 bin lira olduğu bildirildi.

"ÖRTÜLÜ ANLAŞMA İÇERİSİNDELER"

Açıklamada, "Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

demekki iyi para yedirememişler birilerine

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Haber YorumlarıBlue Dream:

parasına çöküp ,adli kontrol verirler herhalde

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

kılıçtaroğlu iki sene önce yirmibinlira ikramiye vereceğim dedi beğenmediniz şimdi ikibuçuklirayla idare edin hayırlı olsun

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