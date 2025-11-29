Papa 14. Leo, Sultanahmet Camisi'ni Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin üçüncü gününde, Sultanahmet Camisi'ni ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren ziyarette Papa Leo'ya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Müftüsü Emrullah Tuncel ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin üçüncü gününde, sabah saat 09.00'da Sultanahmet Camisi'ni gezdi.

Papa 14. Leo'nun ziyareti nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Papa'yı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Müftüsü Emrullah Tuncel ve beraberindeki heyet karşıladı.

Papa Leo, Sultanahmet Camisi'ne girişinde, uyarıları dikkate alarak ayakkabılarını çıkardı. Osmanlı mimarisinin ilk 6 minareli camisi olan ve duvarlarında 21 bin 43 adet göz alıcı İznik Çinisi bulunan yapıyı gezen Papa'ya, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından bilgi verildi.

Sultanahmet Camisi ziyareti yaklaşık yarım saat süren Papa, ziyaretin ardından camiden ayrıldı. Papa Leo bugün İstanbul'da bazı dini tören ve toplantılara katılacak.