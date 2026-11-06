Papa 14. Leo'nun 12 günlük Güney Amerika turu Roma'dan başladı

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Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan Güney Amerika seyahati için bu sabah Roma'dan yola çıktı.

Akciğerinde bulunan kitle nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde geçen ay operasyon geçiren ve ek onkolojik tedavi görmeyeceği daha önce açıklanan 71 yaşındaki Papa'nın, uzun ve yoğun Güney Amerika seyahati bu sabahki yolculuğuyla başladı.

Papa, ITA Airways'ten kiralanan A330 tipi özel uçakla yerel saatle 07.05'te (TSİ 09.05) Güney Amerika turunun ilk ayağı olan Uruguay için Roma Fiumicino Havalimanı'ndan yola çıktı. Papa'yı, burada yetkililer uğurladı.

Papa 14. Leo, ilk olarak Uruguay'ı, ardından selefi Papa Franciscus'un memleketi Arjantin ve son olarak da uzun yıllar misyoner olarak çalıştığı ve vatandaşlığının da bulunduğu Peru'yu ziyaret edecek. Papa, bu kıtada 10 kente uğrayacak ve toplamda 31 bin kilometreden fazla yol yapacak.

Güney Amerika ülkelerini kapsayan ve 12 gün sürecek bu gezi, Papa 14. Leo'nun kendi döneminde şu ana kadarki en uzun süreli ve en uzak noktaya yapılan seyahat olma özelliği taşıyor.

Papa'nın bu seyahatinin önemi

Roma'dan yola çıkan Papa'nın Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 13 saatlik yolculuğun ardından varması bekleniyor. Papa 2. Ioannes Paulus'un 1988'deki ziyaretinden bu yana Uruguay'a ilk papa ziyaretini 14. Leo gerçekleştirecek.

Uruguay'da 2 gün kalacak Papa, 8 Kasım'da seyahatinin ikinci durağı Arjantin'e geçecek. Papa 14. Leo, 1987'deki yine Papa 2. Ioannes Paulus'un ziyaretinden sonra bu ülkeye giden ilk Papa olacak.

Papa 14. Leo'nun, Arjantin seyahati, selefi Papa Franciscus'un ana vatanına yapılması sebebiyle ayrı bir anlam taşıyor. Vatikan'ı takip eden gazeteciler, Franciscus'un papalığı döneminde kendi memleketini hiç ziyaret etmediğini hatırlatarak, Papa 14. Leo'nun ziyaretinin bu açıdan dikkati çektiğini belirtiyor.

Aslen ABD'li olan Papa 14. Leo'nun, Peru ziyareti ise yaklaşık 20 yıl boyunca bu ülkede misyoner olarak görev yapması sebebiyle bir anlamda kendisinin "eve dönüşü" olarak görülüyor.

Papa 14. Leo, Güney Amerika turu boyunca gideceği yerlerde Katolik Kilisesinin başını ağrıtan önemli sorunlardan kilise içindeki cinsel istismar ve şiddet mağdurlarıyla da bir araya gelecek.

Vatikan Basın Ofisi yetkilileri, seyahate ilişkin bu hafta başında düzenledikleri brifingde, Papa'nın, önceki İspanya ve Fransa ziyaretlerinde olduğu gibi mağdurlara yakınlığını ifade edeceğini aktardı.

Bu arada, basın ofisi yetkilileri, 3 hafta önce ciddi ameliyat geçiren ve akciğer kanseri tanısı konulan Papa'nın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve bu nedenle Güney Amerika turunun ameliyattan önce hazırlanan haliyle yapılacağını teyit etti.

Katolik Kilisesinde 8 Mayıs 2025'te yapılan Konklav'da (papalık seçimi) Papa seçilen dönemin ABD'li kardinali Robert Francis Prevost, Papa 14. Leo adını almıştı.

Papalık döneminin ilk dış gezisini Kasım 2025'te Türkiye ve Lübnan'a yapan Papa 14. Leo, bu yıl mart ayında Monako Prensliği'ne, nisan ayında Cezayir, Kamerun, Angola ve Ekvator Ginesi'ne, haziran ayında İspanya'ya, ağustosta San Marino'ya ve son olarak eylül ayında ise Fransa'ya ziyaret gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA